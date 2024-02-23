ОТ РЕДАКЦИИ | Эстония и Запад должны стоять рядом с Украиной до победы

С 2022 года 24 февраля больше не является однозначным днем: теперь это не только День независимости нашей страны, ее День рождения, но и годовщина страшной войны, начатой Россией против Украины два года назад. Именно так это будет вспоминаться на протяжении многих лет нашим поколением и следующими.

Война показала ужасную реальность нашему поколению: это не красивые гусары в ладной форме, лихо подкручивающие усы и гарцующие на разгоряченных конях, не бессмертные воины, горделиво вздымающие оружие и умирающие смело и без единого стона боли, как изображается это в фильмах и книгах о войне. Война это боль, страх, страдания, смерь, грязь, пот, покалеченные люди, сломанные судьбы. Пошел третий год войны.

Вторую годовщину войны мир и Украина встречает с иными чувствами, чем год назад. Главные чувства сейчас - тревога и неопределенность. В 2023 году казалось, что война может быстро закончится поражением агрессора, что Россия - действительно „колосс на глиняных ногах“. На сегодняшний день очевидно, что это не простая задача. Для защиты Украины необходимы три компонента - финансы, оружие и люди. И всех их не хватает: процесс оказания западной помощи оказался сложнее и дольше, чем многие надеялись, а в самой Украине остро встал вопрос и необходимости мобилизации. Скорее всего именно то, как будет решен вопрос о пополнении рядов ВСУ живой силой - станет ключом к развитию дальнейших событий.