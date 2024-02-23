ОТ РЕДАКЦИИ | Эстония и Запад должны стоять рядом с Украиной до победы
Люди в Эстонии в любой момент могут выключить свой телевизор или экран телефона, убрать гаджеты в сумку и для них война как будто закончится в этот же момент. Жители Украины такой возможности не имеют, взрывы и всполохи видны прямо из их окна.
С 2022 года 24 февраля больше не является однозначным днем: теперь это не только День независимости нашей страны, ее День рождения, но и годовщина страшной войны, начатой Россией против Украины два года назад. Именно так это будет вспоминаться на протяжении многих лет нашим поколением и следующими.
Война показала ужасную реальность нашему поколению: это не красивые гусары в ладной форме, лихо подкручивающие усы и гарцующие на разгоряченных конях, не бессмертные воины, горделиво вздымающие оружие и умирающие смело и без единого стона боли, как изображается это в фильмах и книгах о войне. Война это боль, страх, страдания, смерь, грязь, пот, покалеченные люди, сломанные судьбы. Пошел третий год войны.
Вторую годовщину войны мир и Украина встречает с иными чувствами, чем год назад. Главные чувства сейчас - тревога и неопределенность. В 2023 году казалось, что война может быстро закончится поражением агрессора, что Россия - действительно „колосс на глиняных ногах“. На сегодняшний день очевидно, что это не простая задача. Для защиты Украины необходимы три компонента - финансы, оружие и люди. И всех их не хватает: процесс оказания западной помощи оказался сложнее и дольше, чем многие надеялись, а в самой Украине остро встал вопрос и необходимости мобилизации. Скорее всего именно то, как будет решен вопрос о пополнении рядов ВСУ живой силой - станет ключом к развитию дальнейших событий.
В Эстонии многие устали от постоянных новостей о войне, которые пугают и удручают. Это кажется немного странным, потому что как мы - жители Эстонии, которые находятся в безопасности, можем сравнивать себя с теми людьми, которые два года находятся на линии фронта или с теми, кто просыпается от звуков воздушной тревоги и на чьи дома падают российские ракеты. Или с теми, кто потерял своих близких или свое здоровье на этой войне и в результате ее разрушающего воздействия на привычную человеческую жизнь. Люди в Эстонии в любой момент могут выключить свой телевизор или экран телефона, убрать гаджеты в сумку и для них война как будто закончится в этот же момент. Жители Украины такой возможности не имеют, взрывы и всполохи видны прямо из окна их дома.
На этой неделе много внимания привлек арт-проект „Момент“, авторы которого разместили на нескольких билбордах в жилых районах изображение разрушенных домов Таллинна. Вероятнее всего, авторы жаждали обратить на себя внимание, „хайпануть“, и к этической стороне этого проекта есть вопросы. Но подвергать критике тех, кто осмеливается открыто сказать, что война у нас на пороге - нельзя. Как нельзя закрывать глаза и отворачиваться от реальности. Эстония не должна стать местом, где тоже запрещено называть войну войной. Война уже идет, она страшная и ее нужно закончить. Единственный способ закончить эту войну - помочь Украине победить. Эстония и Запад должны стоять рядом с Украиной, и приложить все усилия, чтобы эта победа настала как можно скорее.