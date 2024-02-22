Правда ли, что в одном из детских садов Еревана повесили портреты Степана Бандеры и Гарегина Нжде?

На фото запечатлена стена, украшенная изображениями двух флагов: украинского и армянского. По бокам от них, если верить соответствующим подписям поверх снимка, висят портреты националистов Степана Бандеры и Гарегина Нжде. В нижней части изображения можно увидеть детские рисунки. «Так выглядит путь в пропасть», — нередко говорится в подписях к снимку. Некоторые же видят в снимке доказательство, что в Армении «фашистская идеология навязывается детям с первых дней».

Фото с подобными комментариями активно разошлось в соцсетях — в частности, в Telegram его опубликовали каналы Zergulio (242 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Дядя Слава» (201 000), «Путин в Telegram» (157 000), Voblya (154 000) и «Александр Семченко» (101 000).

Вопросы, связанные с почитанием деятелей националистического толка в постсоветских странах, — частая тема публикаций в российских СМИ, особенно если биография этих лиц включает сотрудничество с вермахтом в годы Второй мировой войны. Нередко подобные сообщения содержат дезинформацию или манипулятивные сведения — «Проверено» разбирало ряд таких материалов, связанных со Степаном Бандерой. Деятельность Гарегина Нжде, полководца и лидера армянского национализма в первой половине XX века, также нередко освещается в прессе не совсем корректно.

Нет никаких сомнений в том, что на стене висят фотографии Бандеры и Нжде — это довольно известные снимки, находящиеся в свободном доступе. А вот автором вирусного фото оказалась журналистка армянского издания CivilNet Анна Еганян. 13 февраля она опубликовала статью, в которой рассказала, что фото было сделано не в детском саду, а в центре Dopomoga — расположенном в Ереване штабе помощи украинцам и армянским беженцам из Нагорного Карабаха (Арцаха). Еганян снимала репортаж о деятельности гуманитарной организации, а 9 февраля разместила фото в своём личном инстаграме, подписав оба портрета.