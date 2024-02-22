Правда ли, что в одном из детских садов Еревана повесили портреты Степана Бандеры и Гарегина Нжде?
В феврале 2024 года по соцсетям разошлась фотография, якобы сделанная в дошкольном учреждении в армянской столице. Мы проверили, действительно ли там разместили портреты лидеров украинских и местных националистов.
На фото запечатлена стена, украшенная изображениями двух флагов: украинского и армянского. По бокам от них, если верить соответствующим подписям поверх снимка, висят портреты националистов Степана Бандеры и Гарегина Нжде. В нижней части изображения можно увидеть детские рисунки. «Так выглядит путь в пропасть», — нередко говорится в подписях к снимку. Некоторые же видят в снимке доказательство, что в Армении «фашистская идеология навязывается детям с первых дней».
Фото с подобными комментариями активно разошлось в соцсетях — в частности, в Telegram его опубликовали каналы Zergulio (242 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Дядя Слава» (201 000), «Путин в Telegram» (157 000), Voblya (154 000) и «Александр Семченко» (101 000).
Вопросы, связанные с почитанием деятелей националистического толка в постсоветских странах, — частая тема публикаций в российских СМИ, особенно если биография этих лиц включает сотрудничество с вермахтом в годы Второй мировой войны. Нередко подобные сообщения содержат дезинформацию или манипулятивные сведения — «Проверено» разбирало ряд таких материалов, связанных со Степаном Бандерой. Деятельность Гарегина Нжде, полководца и лидера армянского национализма в первой половине XX века, также нередко освещается в прессе не совсем корректно.
Нет никаких сомнений в том, что на стене висят фотографии Бандеры и Нжде — это довольно известные снимки, находящиеся в свободном доступе. А вот автором вирусного фото оказалась журналистка армянского издания CivilNet Анна Еганян. 13 февраля она опубликовала статью, в которой рассказала, что фото было сделано не в детском саду, а в центре Dopomoga — расположенном в Ереване штабе помощи украинцам и армянским беженцам из Нагорного Карабаха (Арцаха). Еганян снимала репортаж о деятельности гуманитарной организации, а 9 февраля разместила фото в своём личном инстаграме, подписав оба портрета.
19 февраля с заявлением выступил уже сам штаб Dopomoga. К рассказу журналистки активисты добавили: «Да, действительно, в кадре запечатлён детский столик: к нам приходит много детей, и им есть чем заняться, пока родители проходят обучение либо ожидают помощи или консультации. А ещё в нашем офисе много символов Украины. Нам больно, что нашу Родину уничтожают и ровняют города с землёй, мы сделали маленькую Украину в Армении, и, приходя в офис, наша боль немного утихает».
Также в сообщении говорится, что Нжде и Бандера — «люди, жившие свободой и ценностями своего народа и отдавшие за это свои жизни», а разошедшаяся по Telegram-каналам фотография стала очередным инструментом для манипулятивной пропаганды в отношении этих исторических личностей.
Та же самая стена не раз попадала на снимки, публиковавшиеся в Telegram-канале организации Dopomoga. Кадр, сделанный Еганян, впервые сопроводили некорректной подписью про детский сад авторы азербайджанского канала «Без тормозов» (пост был размещён 10 февраля в 11:28 по московскому времени). Потом фотографию именно с этим описанием подхватили и российские ресурсы. Как уже сказано выше, к детскому саду это фото никакого отношения не имеет.
Итог: Большей частью неправда