„Газпром“ хочет взыскать с „Динамо Рига“ 2,8 миллиона евро

КХЛ была создана в России в 2008 году, и рижское "Динамо" выступало в ней с первого сезона. Основной доход латвийской команды поступал из России - в основном от "Газпрома" и связанных с ним компаний. С другой стороны, крупнейшим акционером "Динамо" (Рига) является Юрис Савицкис, реальный бенефициар газового предприятия Itera Latvija.

После полномасштабного вторжения России в Украину "Динамо" под давлением общественности вышло из КХЛ. После этого команда провела один сезон в Латвии, в хоккейной лиге Optibet, но успеха не имела и теперь больше не играет, хотя владелец команды Савицкис и отрицает ее распад, пишет Delfi.lv.

В последних сезонах КХЛ главным спонсором "Динамо" был "Газпром экспорт", который обеспечивал львиную долю бюджета команды.

16 февраля арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдал исполнительный лист с требованием взыскать с "Динамо" в пользу компании "Газпром экспорт" "задолженности в размере € 2,8 млн, суммы регистрационного сбора в размере 20 тысяч рублей и суммы арбитражного сбора в размере 803 тысяч рублей", сообщили российские СМИ. Причины финансовых претензий не уточняются.

Решение российского суда не обязательно для выполнения в Латвии.

В годовом отчете "Динамо" (Рига) за 2022 год указано, что оборот компании составил 913 957 евро, а убытки - 3 088 651 евро.

Крупнейшим акционером "Динамо" (Рига) является Савицкис (75,6%). 9,7% акций принадлежат президенту Латвийской федерации хоккея, руководителю Latvijas Gāze Айгарсу Калвитису и бизнесмену Гунтису Равису, а 4,8% акций - бывшему президенту Латвии Гунтису Улманису.

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