МНЕНИЕ | Педагог: „Склонность к агрессии и насилию не зависят от гендера, нужно правильно воспитывать детей“
Когда-то большинство родителей мечтали о сыне, но в современном мире борьбы за права женщин все изменилось. Ребенок еще не появился на свет, а ему уже навешивают ярмо коллективной ответственности за преступления его гендера, навешивают ярлык насильника и агрессора. В западном мире заговорили о „токсичной маскулинности“.
„Концепция токсичной мужественности используется в академических дискуссиях и для обозначения тех аспектов гегемонной мужественности, которые являются социально деструктивными, таких как женоненавистничество, гомофобия и насильственное доминирование. Эти черты считаются „токсичными“ отчасти из-за того, что пропагандируют насилие“. (Wiki)
Если человеку много раз повторять, что он насильник, ничтожество и агрессор, есть большая доля вероятности, что он поверит и запрограммирует себя на соответствующее поведение.
„Токсичная маскулинность“ - это воспитанная социумом модель поведения. Мужчины не рождаются агрессивными и неэмоциональными, это не генетическая особенность, а приобретенное поведение, социальный навык, который навязан общественными ожиданиями и идеалами традиционной мужественности.
Давайте разберемся, какие стереотипные модели программируют мальчиков на насилие и жестокость, навязывают токсичную маскулинность.
Если ребенок слышит: „Не будь как девочка“… То эта фраза демонстрирует мальчику, что девочкой быть плохо, и намекает на то, что девочки ущербные, они второй сорт. Любые качества и поведение, свойственное женщинам, недостойны мужчины, а значит, нельзя быть нежным и ласковым, это сделает тебя „меньше мужчиной“.
Фраза „Мальчики не плачут“ - запрещает испытывать грусть и схожие эмоции, получать сочувствие при возникновении трудностей. Мальчику, по сути, отказывают в эмпатии, ограничивают развитие эмоционального интеллекта и на его собственном примере воспитывают жестокость. Мальчик становится тем, что видит в окружающих. То, чего ждут от него окружающие. В итоге – сниженный уровень эмпатии у взрослого мужчины.
Фраза „Девочкам нужно уступать“ учит несправедливости, что один пол привилегирован по праву рождения.
„Давай, соберись, ты же единственный мужик в семье“ – ты должен всем вокруг по праву рождения. Груз и ответственность не по возрасту, влекут за собой стресс. Чувствуя, что не справляется, ребенок ощущает себя никчемным неудачником и опускает руки. Часто это влечет за собой наркотические и алкогольные зависимости. Или суицид.
„Не трусь, ты не девчонка“ – воспитание героического поведения, вместо здравого (заботы о здоровье). Мальчику запрещено испытывать боль и страх. В результате он вынужден идти на риск, не задумываясь о возможных травмах и последствиях. В итоге мужчины чаще получают травмы на опасной для жизни работе, гибнут в перестрелках или ввязываются в переделки. Да и к врачам заглядывают реже – ведь заботиться о здоровье – это „не по мужски“.
Фраза „Девочек бить нельзя“ – учит тому, что мир несправедлив и в нем царят двойные стандарты. Если мама позволяет себе поднимать руку на сына, мальчик понимает, что его могут унижать женщины, а он не имеет права защищаться и давать сдачи. Когда, повзрослев, мужчина сталкивается с домашним насилием, он с меньшей вероятностью обратится за помощью. А ведь по статистике, один из шести мужчин подвергается домашнему насилию, и это только те случаи, о которых стало известно.
Вместо того чтобы вымещать вековую ненависть на мужчинах, нужно расширить понятие мужественности, с детства развивать эмоциональный интеллект у обоих полов.
Фраза „Девочкам нужно уступать“ учит несправедливости, что один пол привилегирован по праву рождения. Несправедливость рождает протест и… скрытую агрессию в отношении девочек.
Стереотип „Мальчики не могут быть слабыми“ предполагает, что показывать уязвимость нельзя, нельзя болеть и ошибаться. Когда такие мальчики и мужчины сталкиваются со своей слабостью, они ощущают себя неполноценными, неправильными и не достойными любви. К внешнему стрессу добавляется внутреннее неодобрение. В результате мужчина заболевший, получивший травму или потерявший работу, чувствует, что лишился своей сути, стал никем. Зачастую это приводит к мыслям о суициде. И не только мыслям.
Все эти фразы, по сути, являются запретом на эмоции и слабость. Запретом на уязвимость. Мы растим не мужчину, а терминатора, а потом удивляемся, когда он не может быть любящим, нежным и ласковым.
Стереотипы сужают диапазон возможностей для мальчиков. Отрезая часть эмоций, мы лишаем мальчиков и мужчин способности распознавать подобные чувства у других, что приводит к отсутствию эмпатии и как следствие – к жестокости.
Но самое главное, подобные ожидания вызывают целый пласт проблем: наркотические и алкогольные зависимости, деструктивное поведение, преступления и тюремные заключения, самоубийства, сердечно-сосудистые заболевания и раннюю смертность.
Именно женщина в большинстве случаев занимается воспитанием и образованием мальчика. Статистические данные показывают, что чаще всего детей после развода оставляют матери. Учителя и воспитатели в детском саду в основном женщины. И на женщинах лежит не меньшая ответственность за „токсичную маскулинность“.
Вместо того чтобы вымещать вековую ненависть на мужчинах, нужно расширить понятие мужественности, с детства развивать эмоциональный интеллект у обоих полов, учить обращаться за помощью и артикулировать проблемы. Сосредоточиться на том, чтобы совместными усилиями найти решение.
„Если выиграет только один пол, проиграют оба“, - пишет Уоррен Фаррелл, автор книги „Кризис мальчиков. Почему нашим сыновьям так сложно и что мы можем для них сделать“.
Нужны дискуссии о том, с какими трудностями сталкиваются мальчики и юноши. Пока мы будем считать одну группу привилегированнее другой и позволять гендерную предвзятость в суде, равенство и гармония будут невозможны.
Если помимо женских прав мы заговорим о мужских проблемах и правах, то от этого выиграют все.
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