МНЕНИЕ | Педагог: „Склонность к агрессии и насилию не зависят от гендера, нужно правильно воспитывать детей“

„Концепция токсичной мужественности используется в академических дискуссиях и для обозначения тех аспектов гегемонной мужественности, которые являются социально деструктивными, таких как женоненавистничество, гомофобия и насильственное доминирование. Эти черты считаются „токсичными“ отчасти из-за того, что пропагандируют насилие“. (Wiki)

Если человеку много раз повторять, что он насильник, ничтожество и агрессор, есть большая доля вероятности, что он поверит и запрограммирует себя на соответствующее поведение.

„Токсичная маскулинность“ - это воспитанная социумом модель поведения. Мужчины не рождаются агрессивными и неэмоциональными, это не генетическая особенность, а приобретенное поведение, социальный навык, который навязан общественными ожиданиями и идеалами традиционной мужественности.

Давайте разберемся, какие стереотипные модели программируют мальчиков на насилие и жестокость, навязывают токсичную маскулинность.

Если ребенок слышит: „Не будь как девочка“… То эта фраза демонстрирует мальчику, что девочкой быть плохо, и намекает на то, что девочки ущербные, они второй сорт. Любые качества и поведение, свойственное женщинам, недостойны мужчины, а значит, нельзя быть нежным и ласковым, это сделает тебя „меньше мужчиной“.

Фраза „Мальчики не плачут“ - запрещает испытывать грусть и схожие эмоции, получать сочувствие при возникновении трудностей. Мальчику, по сути, отказывают в эмпатии, ограничивают развитие эмоционального интеллекта и на его собственном примере воспитывают жестокость. Мальчик становится тем, что видит в окружающих. То, чего ждут от него окружающие. В итоге – сниженный уровень эмпатии у взрослого мужчины.

Фраза „Девочкам нужно уступать“ учит несправедливости, что один пол привилегирован по праву рождения.

„Давай, соберись, ты же единственный мужик в семье“ – ты должен всем вокруг по праву рождения. Груз и ответственность не по возрасту, влекут за собой стресс. Чувствуя, что не справляется, ребенок ощущает себя никчемным неудачником и опускает руки. Часто это влечет за собой наркотические и алкогольные зависимости. Или суицид.