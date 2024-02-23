МНЕНИЕ | 24 февраля - „случайная“ дата Дня независимости Эстонии?

Отметим, что такая ситуация в мировой истории не уникальная. Разные народы решили эту проблему по-разному; например, греки отмечают свой День независимости 25 марта, когда в 1821 году епископ Константинопольской православной церкви Герман в Святой Лавре благословил знамя греческого национального восстания против османского ига. А не 27 января 1822 года, когда Национальное собрание объявило Грецию независимой.

В Эстонии же решили отмечать День независимости 24 февраля, в день, когда независимость была провозглашена в столице. История, однако, могла сложиться иначе, и на роль Дня независимости могли претендовать даты 21 и 22 февраля. Первая попытка провозглашения эстонской независимости была предпринята 21 февраля 1918 года, когда члены Комитета спасения Эстонии Константин Пятс и Юри Вильмс отправились в Хаапсалу, так как стало известно, что 1-й эстонский полк взял власть в городе в свои руки. Командир полка Эрнест Пыдер лично пригласил эстонских политиков в Хаапсалу, чтобы те под защитой эстонских солдат смогли провозгласить декларацию независимости до прихода немецких войск.

К сожалению, немцы оказались быстрее, и к моменту захвата Хаапсалу, окончательная редакция „Манифеста всем народам Эстонии“ не была готова. Когда Пятс, Вильмс и Константин Коник уже собирались в Хаапсалу, на полпути их перехватили эстонские солдаты и сообщили, что немцы заняли город. Ехать в оккупированный Хаапсалу не было смысла, провозгласить создание независимого государства там бы не получилось.

„Случайная“ независимость