МНЕНИЕ | 24 февраля - „случайная“ дата Дня независимости Эстонии?
Много лет в Эстонии не утихают споры о том, как же дата является правильным Днем независимости - 23 или 24 февраля. Историки здесь не могут пока прийти к компромиссу, поскольку 23 февраля 1918 года независимость Эстонии провозгласили в Пярну, а 24 февраля - в Таллинне. Так какой же День независимости Эстонской Республики - правильный?
Отметим, что такая ситуация в мировой истории не уникальная. Разные народы решили эту проблему по-разному; например, греки отмечают свой День независимости 25 марта, когда в 1821 году епископ Константинопольской православной церкви Герман в Святой Лавре благословил знамя греческого национального восстания против османского ига. А не 27 января 1822 года, когда Национальное собрание объявило Грецию независимой.
В Эстонии же решили отмечать День независимости 24 февраля, в день, когда независимость была провозглашена в столице. История, однако, могла сложиться иначе, и на роль Дня независимости могли претендовать даты 21 и 22 февраля. Первая попытка провозглашения эстонской независимости была предпринята 21 февраля 1918 года, когда члены Комитета спасения Эстонии Константин Пятс и Юри Вильмс отправились в Хаапсалу, так как стало известно, что 1-й эстонский полк взял власть в городе в свои руки. Командир полка Эрнест Пыдер лично пригласил эстонских политиков в Хаапсалу, чтобы те под защитой эстонских солдат смогли провозгласить декларацию независимости до прихода немецких войск.
К сожалению, немцы оказались быстрее, и к моменту захвата Хаапсалу, окончательная редакция „Манифеста всем народам Эстонии“ не была готова. Когда Пятс, Вильмс и Константин Коник уже собирались в Хаапсалу, на полпути их перехватили эстонские солдаты и сообщили, что немцы заняли город. Ехать в оккупированный Хаапсалу не было смысла, провозгласить создание независимого государства там бы не получилось.
„Случайная“ независимость
Вторая попытка была предпринята на следующий день, 22 февраля, когда весь состав Комитета спасения Эстонии решил направиться в Тарту, но и это не удалось, так как большевики усилили контроль на всех выездных из Таллинна дорогах. Неудачи сыпались одна за одной, и казалось, что эстонской независимости не суждено сбыться: ко всему прочему, эстонским политикам не удалось даже найти автомобиль, чтобы отправиться в путь. Однако отчаиваться никто не стал, и последняя попытка увенчалась успехом: копии „Манифеста“ были разосланы в уездные города от имени и по решению членов Комитета спасения Эстонии. Если где-то появлялась возможность, следовало сразу ею воспользоваться и провозгласить независимость Эстонской Республики. Поскольку Яан Сооп, представитель Временного земского совета Эстляндской губернии, первым прибыл с копией декларации независимости в Пярну, который эстонские солдаты взяли под свой контроль, то вечером 23 февраля „Манифест всем народам Эстонии“ был оглашен в Пярну.
Провозглашение эстонской независимости в дни 23 и 24 февраля и чтение „Манифеста“ происходили будто бы спонтанно и в случайных местах, там, где было достаточно инициативы, куда поступили копии декларации и где власть вовремя перешла в руки Эстонской Республики.
Единой даты нет
В качестве „правильного“ дня независимости Эстонии можно рассматривать и 21 февраля, потому что манифест, зачитанный в Пярну, кончается строкой: „Таллинн, 21 февраля 1918 год“. Если принять во внимание то, что в тексте „Манифеста“ указано, что Эстония объявляется „с сегодняшнего дня независимой и демократической республикой“, то вопрос о дате празднования независимости будто отпадает сам собой.
Но есть еще один вариант. Выдающиеся эстонские правоведы Юри Улуотс, Антс Пийп и Артур Клийман утверждали, что День независимости Эстонской Республики - 15 (по новому стилю 28) ноября 1917 года, когда Временный земский совет Эстляндской губернии объявил себя высшим органом власти в Эстонии. Таким образом, единой исторической даты нет. И, похоже, что это не имеет особенного значения, потому что все жители нашей страны в конце февраля вспоминают о том, каким сложным путем Эстония шла к своей независимости.