Добротное эстонское кино: почему вам понравится новый фильм, снятый по роману Таммсааре?
Я люблю фильмы по классике, о чем я, кажется, уже неоднократно и утомительно говорил. Причем я люблю фильмы по классике, которые сняты в классической манере. Это в театре я буду только рад, если, не знаю, Джен Эйр будет скакать по сцене в чем мать родила, и у них случится тройничок с Рочестером и его сумасшедшей женой на фоне горящего Лондона 1666 года. А Грегор, допустим, Замза ни в кого не превратится, а впадет в неприятное психическое состояние, когда ему будет казаться обратное.
В кино – нет. В кино я люблю, чтобы Дэвид Копперфильд говорил, как Дэвид Копперфильд, ходил, как Дэвид Копперфильд и выглядел, как Дэвид Копперфильд, а Жорж Дюруа был бы обольстительно красив, так что парижанки действительно таяли, как эскимо под солнцем Уганды. Чтобы все было в соответствии с буквой произведения. В таком случае, даже если само произведение не слишком настраивает на успокаивающий лад, кино по нему становится чем-то сродни „comfort food“, отвлекающим от реальности, которая что-то в последнее время все больше похожа на фильм ужасов.
При этом особенно хорошо, когда такие фильмы сняты по не самым известным произведениям авторов-классиков. Ну потому что какую-никакую Анну Каренину или там мадам Бовари мы все представляем в головах своих, и картинка, которую нам покажут, так или иначе будет с этим изображением в наших головах конкурировать. И не факт, что выиграет. А если мы книжку не читали, а в степени классичности автора полностью уверены, то вот оно самое то и есть.
В этом смысле дебютный (!) фильм режиссёрки Хелен Таккин хорош. Он снят по Таммсааре, но по не самому известному его роману, к тому же снят без переноса действия в современность или иных там изысков, по классике. Почти - но об этом ниже. Актеры играют хорошо и достоверно, Таммсааре, в конце концов, это такая же эстонская актерская скрепа, как для англичан – Шекспир, а для французов – Мольер. Да и история в фильме разворачивается довольно типичная для того околомодернизма, в котором трудился классик – с элементами натурализма, но с остановками ровно на линии, ни разу не заходя за буйки. Так что фильм получился добротный – мне кажется, это слово, которое лучше всего подходит в качестве описания этого произведения. Добротное кино с очень простым сюжетом. Как девушка из провинции приехала в большой – по местным меркам – город (либо Таллинн, либо Тарту, в фильме не уточняется, в романе, как показывает интернет, вроде бы, тоже), поступает в домработницы к зажиточному господину, влюбляется в него, выходит замуж, а потом все оказывается не так радужно.
И все было бы ничего, но Хелен Таккин, кажется, была на своем курсе БФМ (Balti filmi, meedia ja kunstide instituut) слишком прилежной ученицей, слишком много посещала лекций по истории кинематографа и символизму в искусстве. Уже примерно на первой показанной ею мухе, налипшей на специальную бумажку-ловушку, зритель аналогию считывает, но на всякий случай режиссерка показывает эту бумажку еще раз пять на протяжении фильма, причем количество мух на ней с каждым разом увеличивается. А если вы и после этого не поймете, что это нежная душа Ирмы, а вовсе никакая не муха, застряла в этой безвыходной и смертельной липкости (один раз бедняжку-муху поедает жирная сука-паук, для надежности, если уж метафору один раз нашли, то уж надо использовать ее до упора, n’est-ce pas?), то вам насыплют еще сравнений из животного мира. Беспутный муж Ирмы, в исполнении вечнозеленого Майта Мальмстена, увлекается гирудотерапией на дому и в какой-то момент, когда ничего, казалось бы, не предвещало, вдруг вешает на жену пиявок, которые должны „высосать из нее все дурное и облегчить ей жизнь“. Но разве может быть что доброе из Назарета? Мы-то с вами понимаем, что они – пиявки – сосут из бедной Ирмы как раз ее молодые соки.
А когда в конце сценарист и режиссерка дописывают к роману эпизод из посмертного для Таммсааре 1945 года, становится как-то вообще стремненько. Хотели красиво закончить, а получился немножко кринж. Не по содержанию сцены, а по ее мотивированности, скорее. Впрочем, спишем на дебют.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.