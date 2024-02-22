Добротное эстонское кино: почему вам понравится новый фильм, снятый по роману Таммсааре?

Я люблю фильмы по классике, о чем я, кажется, уже неоднократно и утомительно говорил. Причем я люблю фильмы по классике, которые сняты в классической манере. Это в театре я буду только рад, если, не знаю, Джен Эйр будет скакать по сцене в чем мать родила, и у них случится тройничок с Рочестером и его сумасшедшей женой на фоне горящего Лондона 1666 года. А Грегор, допустим, Замза ни в кого не превратится, а впадет в неприятное психическое состояние, когда ему будет казаться обратное.

В кино – нет. В кино я люблю, чтобы Дэвид Копперфильд говорил, как Дэвид Копперфильд, ходил, как Дэвид Копперфильд и выглядел, как Дэвид Копперфильд, а Жорж Дюруа был бы обольстительно красив, так что парижанки действительно таяли, как эскимо под солнцем Уганды. Чтобы все было в соответствии с буквой произведения. В таком случае, даже если само произведение не слишком настраивает на успокаивающий лад, кино по нему становится чем-то сродни „comfort food“, отвлекающим от реальности, которая что-то в последнее время все больше похожа на фильм ужасов.

При этом особенно хорошо, когда такие фильмы сняты по не самым известным произведениям авторов-классиков. Ну потому что какую-никакую Анну Каренину или там мадам Бовари мы все представляем в головах своих, и картинка, которую нам покажут, так или иначе будет с этим изображением в наших головах конкурировать. И не факт, что выиграет. А если мы книжку не читали, а в степени классичности автора полностью уверены, то вот оно самое то и есть.