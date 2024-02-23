ВИДЕООПРОС | „Мы здесь живем и должны все праздники нашей страны отмечать“. Жители Нарвы о Дне независимости Эстонии

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

Одна из опрашиваемых, женщина, подчеркивает: „Ну как же, мы здесь живем и должны все праздники нашей страны отмечать“.

Молодой человек выражает свое мнение: „24 февраля — это что? День влюбленных? Празднуют те, кто реально надеется на эстонское государство и полностью его поддерживает“.

Одна из женщин рассказывает, что проводит время с семьей: „Обычно мы просто проводим время со своей семьёй, где-нибудь на природе, в узком кругу“. А другая женщина говорит: „Отмечаем, потому что выходной, приезжают в гости внуки и дети, празднуем“.

Жительница Украины отмечает: „Знаю, что большой праздник для Эстонии, но так получилось, что эта дата накладывается на день, когда началась война в Украине, поэтому лично я не отмечаю, но просмотрю президентский прием“.

Одна из женщин замечает: „Готовим обычную еду, что дети любят“.

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