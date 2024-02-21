Анна Леванди: без боли воспитать спортсмена невозможно

Вечером в эфир канала ETV вышла передача Pealtnägija, в которой Анна Леванди пытается опровергнуть все обвинения.

Первая письменная жалоба поступила в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики в конце декабря, когда во время чемпионата Эстонии Анна Леванди, предположительно, назвала одну свою бывшую 13-летниюю ученицу свиньей.

„Я знаю, о ком идет речь. Я, якобы, что-то сказала ей в коридоре… Ну, послушайте, это вообще не в моем стиле! Если я хочу что-то сказать, то я говорю прямо и на том языке, который человек понимает“, - ответила Леванди, подтвердив, что мама девочки потом пришла к ней разбираться. „Но ее там даже не было“.

Стоит ли говорить сейчас о том, что было 10 лет назад?

„Конечно! И особенно, если пострадавшие, которые тогда были несовершеннолетними, сегодня, понимая, что хорошо, а что плохо, как можно оценить тренировочный процесс, сейчас чувствуют, что к ним тогда применяли насилие, вели себя не так, как должны были себя вести, я считаю, что эти слова сейчас крайне важны“, - говорит Хенн Валлимяэ - руководитель Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики.

Также в эфир вышло интервью бабушки Егора Марченко - Зои, которая обвиняет Анну Леванди в психологическом насилии над ребенком. И в том, что нынешнему ученику Ирины Кононовой пришлось год заниматься с психологом, чтобы справиться со стрессом после тренировок у Леванди.

„Он говорил: я не могу с ней кататься, когда я услышу ее голос, приседаю от страха. Поэтому мы от нее ушли. Ребенок без конца плакал на каждой тренировке, потому что и обзывали его, говорили: „ты тупой, ты дурак“. Вот прямо такими словами“, - рассказала Зоя Марченко.

Леванди в эфире передачи отрицает, что когда-либо употребляла такие слова.

„Эти крики были слышны, мы сидели в буфете, все там слышали крики, как они оскорбляют детей. То, что они всякими словам обзывают, приходилось такое слышать. Но мы все терпели, потому что считали, что вроде она как бы лучший тренер в Эстонии. Может, так и надо“, - говорит бабушка спортсмена.