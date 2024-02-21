Анна Леванди: без боли воспитать спортсмена невозможно(11)
Утро среды началось с сенсационной новости о том, что Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) получил заявление, в котором бывшие ученики и родители обвиняют Леванди в психологическом и физическом насилии.
Вечером в эфир канала ETV вышла передача Pealtnägija, в которой Анна Леванди пытается опровергнуть все обвинения.
Первая письменная жалоба поступила в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики в конце декабря, когда во время чемпионата Эстонии Анна Леванди, предположительно, назвала одну свою бывшую 13-летниюю ученицу свиньей.
„Я знаю, о ком идет речь. Я, якобы, что-то сказала ей в коридоре… Ну, послушайте, это вообще не в моем стиле! Если я хочу что-то сказать, то я говорю прямо и на том языке, который человек понимает“, - ответила Леванди, подтвердив, что мама девочки потом пришла к ней разбираться. „Но ее там даже не было“.
Стоит ли говорить сейчас о том, что было 10 лет назад?
„Конечно! И особенно, если пострадавшие, которые тогда были несовершеннолетними, сегодня, понимая, что хорошо, а что плохо, как можно оценить тренировочный процесс, сейчас чувствуют, что к ним тогда применяли насилие, вели себя не так, как должны были себя вести, я считаю, что эти слова сейчас крайне важны“, - говорит Хенн Валлимяэ - руководитель Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики.
Также в эфир вышло интервью бабушки Егора Марченко - Зои, которая обвиняет Анну Леванди в психологическом насилии над ребенком. И в том, что нынешнему ученику Ирины Кононовой пришлось год заниматься с психологом, чтобы справиться со стрессом после тренировок у Леванди.
„Он говорил: я не могу с ней кататься, когда я услышу ее голос, приседаю от страха. Поэтому мы от нее ушли. Ребенок без конца плакал на каждой тренировке, потому что и обзывали его, говорили: „ты тупой, ты дурак“. Вот прямо такими словами“, - рассказала Зоя Марченко.
Леванди в эфире передачи отрицает, что когда-либо употребляла такие слова.
„Эти крики были слышны, мы сидели в буфете, все там слышали крики, как они оскорбляют детей. То, что они всякими словам обзывают, приходилось такое слышать. Но мы все терпели, потому что считали, что вроде она как бы лучший тренер в Эстонии. Может, так и надо“, - говорит бабушка спортсмена.
„Ничего, что происходит на тренировках, не скрыто от родителей. Родители абсолютно в курсе всего, что происходит на тренировках. Все упражнения, которые могут вызывать боль в мышцах, все это нормально. Без этого мышцы не будет крепкой. И без этого я не могу воспитать спортсмена, который выйдет на лед размером 30 на 60, а на трибунах будет находиться до 30 000 зрителей и телевидение покажет происходящее на весь мир. Я должна вырастить сильных людей. А что касается слез... дети плачут от боли, неудач. Падать, в конце концов, больно, лед - это не подушка. Упасть на попу, на колени - это больно. И, естественно, что ребенок плачет“, - говорит тренер.
„Когда мы уходили, ребенок заикался. Ребенок боялся, у ребенка были нервные тики, ноги вздрагивали. Честно говоря, мы почти год работали с психологом, и всё осталось“, - отметила Зоя Марченко.
„Я слышу об этом впервые. Он просто не мог справиться с конкуренцией. Ну, очень жаль, но это спорт“, - ответила Леванди.
„Когда у девочек наступал пубертатный период, открыто звучали оскорбления. Ты толстая, жирная. Знаете, девочка стоит перед другими детьми, перед мальчиками и ей говорят такое в лицо. Конечно, для девочек это большой стресс. Для них это катастрофа“, - сказала Марченко.
Бывшая ученица Анны Леванди Йоханна Аллик открыто говорила о нарушении пищевого поведения. Она описала, как в то время, когда занималась большим спортом, у нее была такая система, что она ела и потом запихивала пальцы себе в горло, чтобы все вышло обратно.
„Ничего такого, когда мы тренировались, у нее не было. То, о чем она говорит, было спустя годы и с другим тренером. Поэтому, попрошу свои проблемы на меня не вешать“, - возразила Анна Леванди.
Йоханна же в своей биографической книге, вышедшей в конце прошлого года, пишет, что всё это происходило, когда ей было 13 лет, а тогда ее тренировала именно Леванди.
Также две жалобы на Леванди подала семья одной из самой успешных ее учениц последних лет - Эвы-Лотты Кийбус.
В числе прочего описывается эпизод, который произошел незадолго до того, как Леванди и Кийбус должны были отправиться на Олимпийские игры в Пекин. Была тренировка, какой-то элемент у Кийбус не получился, возникла ссора и, предположительно, Леванди плюнула в нее и швырнула в девушку коньки.
„Мое воспитание, во-первых, не позволит сделать что-то подобное, а, во-вторых, напряжение было очень большим. И речь шла не о том, что какой-то прыжок получился или нет. Речь шла, о том, можно ли вообще в таком состоянии ехать на Олимпиаду. И возник, да, такой очень эмоциональный момент, но никакого швыряния коньками или плевания, конечно, не было“.
„Я приняла для себя решение: нельзя вкладывать больше, чем спортсмен. Нельзя. Пусть они делают столько, сколько хотят, пусть добиваются того, что им предначертано. Я изменю свое отношение к спорту: нет смысла сгорать, когда наносят такие удары в спину“, - отметила Анна Леванди.
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