ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (728-й день) | Иран передал России около 400 баллистических ракет. Генеральный секретарь НАТО оценил захват Авдеевки российскими войсками

При отступлении вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен , пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

За сутки ВСУ нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава российских войск и пять ударов по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения украинских ракетных войск нанесли удары девяти районам сосредоточения личного состава и 12 артиллерийским средствам.

На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области;

Украинские войска отразили 13 атак на авдеевской направлении в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное и Невельско Донецкой области;

На лиманском направлении армия РФ восемь раз атаковала подразделения ВСУ вблизи Белогоровки Луганской области, а также в районе Тернов и Выемки Донецкой области;

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;

Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 125 авиационных ударов, а также совершили 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;

В ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 13 беспилотников в районах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, а также ракету X-59 в районе Полтавской области.

По территории Украины были запущены зенитная управляемая ракета С-300, четыре крылатые ракеты X-22 и авиационная ракета X-59.

В ночь на 21 февраля российские войска атаковали Украину шестью ракетами и 19 дронами-камикадзе «Шахед». Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести.

«Би-би-си»: ВСУ нанесли удар по построению российских военных в Донецкой области. Погибли не менее 60 человек.

Днем 20 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по полигону села Трудовской в Волновахском районе Донецкой области, пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на несколько источников.

В тот момент на полигоне находились военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края. Они были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.

Издание отмечает, на фотографиях и видео с полигона после удара «запечатлены десятки погибших». Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

В среду утром губернатор Забайкальского края Александр Осипов косвенно подтвердил данные об ударе, однако при этом заявил, что распространяемая об этом информация «недостоверна и сильно преувеличена».

СМИ подтвердили гибель более 45 тысяч российских военных в Украине. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.