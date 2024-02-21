ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (728-й день) | Иран передал России около 400 баллистических ракет. Генеральный секретарь НАТО оценил захват Авдеевки российскими войсками
Подводим итоги очередного дня войны.
В ночь на 21 февраля российские войска атаковали Украину шестью ракетами и 19 дронами-камикадзе «Шахед». Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По территории Украины были запущены зенитная управляемая ракета С-300, четыре крылатые ракеты X-22 и авиационная ракета X-59.
В ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили 13 беспилотников в районах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, а также ракету X-59 в районе Полтавской области.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений;
Российские войска нанесли пять ракетных ударов и 125 авиационных ударов, а также совершили 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
На лиманском направлении армия РФ восемь раз атаковала подразделения ВСУ вблизи Белогоровки Луганской области, а также в районе Тернов и Выемки Донецкой области;
Украинские войска отразили 13 атак на авдеевской направлении в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное и Невельско Донецкой области;
На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать ВС РФ недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области;
За сутки ВСУ нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава российских войск и пять ударов по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения украинских ракетных войск нанесли удары девяти районам сосредоточения личного состава и 12 артиллерийским средствам.
При отступлении вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен, пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.
Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.
Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести.
«Би-би-си»: ВСУ нанесли удар по построению российских военных в Донецкой области. Погибли не менее 60 человек.
Днем 20 февраля украинские войска нанесли ракетный удар по полигону села Трудовской в Волновахском районе Донецкой области, пишет Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на несколько источников.
В тот момент на полигоне находились военнослужащие 35-й гвардейской мотострелковой бригады из Забайкальского края. Они были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
Издание отмечает, на фотографиях и видео с полигона после удара «запечатлены десятки погибших». Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
В среду утром губернатор Забайкальского края Александр Осипов косвенно подтвердил данные об ударе, однако при этом заявил, что распространяемая об этом информация «недостоверна и сильно преувеличена».
СМИ подтвердили гибель более 45 тысяч российских военных в Украине. Журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» совместно с командой волонтеров подтвердили по открытым данным личности 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.
Как отмечает «Би-би-си», по меньшей мере 6614 военных погибли с октября 2023 по февраля 2024 года — то есть в период, когда российская армия наступала под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.
Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России. Предполагается, что в санкционный список войдут более 200 физических и юридических лиц. Объявить о новом пакете санкций ЕС планирует 24 февраля — во вторую годовщину российского вторжения в Украину.
По информации The Guardian, 13-й пакет санкций Евросоюза будет включать в себя персональные ограничения в отношении людей, причастных, по мнению ЕС, к вывозу детей с территории Украины в Россию. Среди них — Инна Варламова, жена депутата Госдумы и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. В СМИ ранее писали, что Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили вывезенную из Херсонской области годовалую девочку и сменили ей имя.
13-й пакет санкций ЕС против России затрагивает три компании из Китая, одну из Индии, предприятия на Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане, пишет Financial Times. Ограничительные меры также вводятся против министра обороны КНДР Кан Сун Нама и российских транспортных компаний, сообщает Euractiv.
Лишь каждый десятый европеец верит в победу Украины - The Guardian
Спустя два года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину поддержка этой страны среди европейцев остается широкой. Но только 10 процентов жителей Европы верят, что Украина может одержать победу в войне против российской агрессии. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный в январе 2024 года в 12 государствах ЕС социологическими институтами YouGov и Datapraxis.
Даже в самых оптимистичных в отношении Украины странах - Польше, Швеции и Португалии - в победу ее армии верят 17 процентов. Победу России в войне против Украины считают вероятной 20 процентов европейцев. Во всех 12 странах самым распространенным мнением являлось завершение войны "компромиссным урегулированием" (37 процентов участников опроса).
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области;
Отражены пять контратак ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области;
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой области;
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» российской армии заняли более выгодные рубежи и позиции. Отражены семь контратак украинских войск в районах населенных пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское Донецкой области;
Средствами ПВО за сутки сбиты 12 реактивных снарядов HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM. Уничтожены 99 украинских беспилотников.
Иран передал России около 400 баллистических ракет класса «земля-земля». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, сделка была согласована в конце 2023 года, а сам поставки начались в январе.
Столтенберг: захват Авдеевки российскими военными не будет иметь существенного стратегического влияния на ситуацию. Об этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью «Радио Свобода».
«Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию.В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами только ради незначительных территориальных достижений», – сказал в интервью Столтенберг.
По его мнению, успехи российских военных в войне за последние месяцы объясняются тем, что Россия заручилась «значительной военной поддержкой Ирана, Северной Кореи», а также – нарастила собственное производство и «мобилизовала больше сил».
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в среду видеообращение на украинском и польском языках в связи с блокадой пунктов пропуска на границе Польши и Украины, которую начали польские фермеры. В обращении он призвал премьер-министра Польши Дональда Туска и президента страны Анджея Дуду принять участие во встрече 24 февраля, в ходе которой, как надеется Зеленский, должно быть найдено компромиссное решение.
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