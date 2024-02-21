21.02.2024, 21:12
Бывшая ученица Анны Леванди: у меня с ней были как приятные, так и очень неприятные моменты
ФОТО: | Erlend Štaub
Бывшие ученики и родители обвиняют тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психическом и физическом насилии.
Перед Рождеством прошлого года в Эстонскую ассоциацию антидопинга и спортивной этики (EADSE) поступило обращение, в котором говорилось о ненадлежащем - как моральном, так и физическом - обращении со стороны Анны Леванди, самого известного в Эстонии тренера по фигурному катанию и тренера высшей профессиональной квалификации в Эстонии, по отношению к своим ученикам. В ходе расследования этого дела EADSE собрала показания других свидетелей, в том числе бывших учеников и родителей.