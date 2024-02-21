Зимние виды
21.02.2024, 21:12

Бывшая ученица Анны Леванди: у меня с ней были как приятные, так и очень неприятные моменты

 
Анна Леванди была признана лучшим тренером Эстонии в 2020 году.
Анна Леванди была признана лучшим тренером Эстонии в 2020 году.
ФОТО: ERLEND STAUB | Erlend Štaub

Бывшие ученики и родители обвиняют тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психическом и физическом насилии.

Перед Рождеством прошлого года в Эстонскую ассоциацию антидопинга и спортивной этики (EADSE) поступило обращение, в котором говорилось о ненадлежащем - как моральном, так и физическом - обращении со стороны Анны Леванди, самого известного в Эстонии тренера по фигурному катанию и тренера высшей профессиональной квалификации в Эстонии, по отношению к своим ученикам. В ходе расследования этого дела EADSE собрала показания других свидетелей, в том числе бывших учеников и родителей.

„В ее случае на детских тренировках принято использовать слова „даун“, „дебил“, „принцесса“ (с иронией). Она как следует вымещает все свое недовольство на детях“, — цитирует мать одного из спортсменов спортивный портал ERR.

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