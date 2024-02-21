Правда ли, что более 40 украинских детей погибли в ходе испытания новой вакцины Pfizer?

Всем привет. Сегодня я хочу поделиться с вами ужасающей новостью. Для моих новых подписчиков: я старшая научная сотрудница на предприятии Pfizer в Киеве. Раньше в наши обязанности входил только импорт лекарств в Украину и их распространение здесь. Однако недавно нас привлекли к большому проекту. Меня рекомендовали для участия благодаря моему опыту в клинических испытаниях. Насколько я знаю, обычно исследования Pfizer проводятся в строгом соответствии с международными медицинскими стандартами и правилами. По крайней мере, в документах, которые мне предоставили для ознакомления, все нормы были строго соблюдены. Однако новое испытание вакцины от COVID, которое проходит сейчас, — это просто кошмар. Дети умирают. Более того, испытуемые даже не подозревают, что над ними ставят эксперименты. Эти испытания необходимо немедленно приостановить, но мои работодатели отказываются отправлять вакцину на доработку.В ноябре прошлого года компания Pfizer представила новый тестируемый препарат под кодовым названием C6160b — это новое поколение вакцины от COVID для детей. Ребятам в возрасте от 5 до 11 лет её вводят под видом прививки от гриппа. Сотрудники компании Pfizer участвуют только в аналитической части испытаний, а уколы делают местные медсёстры в нескольких детских поликлиниках Киева. Я не знаю, в курсе ли они, что предлагают родителям вводить детям наш новый препарат, а не немецкий аналог прививки от гриппа. У нас нет никакой связи с больницами. Есть некая договорённость с министерством здравоохранения, поэтому мы получаем оттуда все данные о состоянии пациентов. У них есть электронный реестр, в который вносятся данные из городских поликлиник.Первая фаза [испытаний] была завершена очень быстро, поскольку руководство было удовлетворено результатами. Но даже тогда я была недовольна, потому что размер выборки был слишком мал, о чём я неоднократно говорила на совещаниях. Тем не менее результаты устроили всех остальных, поэтому испытания перешли во вторую фазу. И вот тут-то начались ужасы. В исследовательском отделе разразился грандиозный скандал. Уже через пару дней после уколов пациентов госпитализировали с гипертонией, болью в груди и лихорадкой. Также было несколько случаев обмороков. Мы забили тревогу на четвёртый день, когда произошла первая смерть. 4% смертей и 20% госпитализаций — таковы мрачные результаты вакцинации. Обычно это привело бы к немедленному пересмотру препарата, но после короткого расследования всё списали на ненадлежащие условия транспортировки партии, а нам приказали продолжать испытания. Это нарушает все существующие нормы. Минздрав не возражал, потому что проект был согласован с президентом Зеленским.В результате за первой последовала вторая серия прививок. Ещё 300 детей были вакцинированы почти с тем же результатом. Я написала отчёт с требованием немедленно прекратить испытания. Сегодня мне сообщили, что одобрен переход к третьей фазе и что в процессе препарат будет доработан. По их словам, у компании есть время только до мая, поэтому сдвигать, замораживать или отменять испытания никто не собирается. У меня нет слов. Мы начали эти исследования, чтобы помочь детям, а не калечить или убивать их.(Показывает первое изображение.) Это часть документации испытаний, и там можно видеть диаграмму смертности. Как я уже говорила, уровень смертности на втором этапе чрезвычайно высок, но испытания не прекращаются. (Показывает второе изображение.) Это фрагмент списка детей-пациентов, некоторые из них уже умерли. За три месяца в пяти различных поликлиниках Киева было привито около 1000 детей. (Показывает третье изображение.) Прямо за нашим офисом находится Институт сердечно-сосудистой хирургии с детским отделением — нескольких детей привезли туда. Наши эксперты могли лично осмотреть их. Следующая фаза должна начаться 12 февраля. Завтра я снова потребую от начальства прекратить испытания. Я не могу просто смотреть, как наша страна становится полигоном для незаконных медицинских исследований.