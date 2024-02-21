Правда ли, что более 40 украинских детей погибли в ходе испытания новой вакцины Pfizer?
В феврале 2024 года в СМИ и соцсетях сообщили, что украинские власти позволили фармкомпании тайно тестировать в стране новый препарат. О том, что жертвами испытаний стали несколько десятков детей, якобы рассказала сотрудница киевского офиса Pfizer. Мы проверили достоверность этой истории.
7 февраля в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (268 000 просмотров на момент написания этого разбора) со ссылкой на издание Chicago Chronicle написали, что Pfizer проводит в Украине испытания вакцины, в ходе которых погибли 40 детей. „Видеозаписи и документы, якобы подтверждающие эксперимент и факт гибели детей, обнародовала сотрудница киевского офиса Pfizer Анна Сахно. Вся деятельность компании велась с одобрения Офиса президента, и даже 40 летальных случаев, как пишет издание, не стало причиной остановки эксперимента. Третья волна прививок той же экспериментальной вакциной в Киеве пройдёт уже в феврале 2024 года“, — говорилось в посте пропагандиста. В публикации телеведущего Руслана Осташко (111 000 просмотров) уточняется, что родителям не рассказывают, чем вакцинируют их детей. „Тем не менее украинский минздрав и Зеленский в курсе, что на детях тестируют экспериментальную вакцину, приводящую к смертности 4–5%, что привело к смерти как минимум 40–50 детей из более чем 1000 вакцинированных (которые уже вакцинированы в пяти киевских больницах). Контрольная группа — дети 5–11 лет“, — утверждается в Telegram-канале Осташко. Другие авторы приводят дополнительные данные: например, сообщается, что опасный препарат был разработан в Германии, его тестирование началось в ноябре 2023 года и проводится под видом обычной вакцинации от гриппа, а Pfizer получает все необходимые данные из электронных реестров киевских поликлиник.Подобные посты появились в Telegram-каналах „Россия сейчас“ (236 000 просмотров), „Дмитрий Василец“ (170 000), „Путин в Telegram“ (163 000), „Шейх Тамир“ (138 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (127 000), „Тринадцатый“ (108 000), „Скотт Риттер в Telegram“ (82 000), „Голос Мордора“ (75 000), „Свежести“ (65 000), „Джинн из пробирки | Биолаборатории“ (58 000) и „Такер Карлсон“ (53 000). Среди СМИ об испытаниях смертельно опасной вакцины на украинских детях рассказали „Царьград“, „Регнум“, „Правда.ру“, „Красная весна“, „Репортёр“, „Блокнот“, „Канал Сталинград“, „Утренний юг“ и „Новый день“. Также репортаж на эту тему вышел в эфире передачи „Вести“ на телеканале „Россия 24“.
Авторы большинства указанных выше постов и новостных заметок отмечали, что впервые о секретных опытах на украинских детях сообщило американское издание Chicago Chronicle. Более того, они приводили и ссылку на исходную статью на соответствующем сайте.
Однако всё указывает на то, что это несуществующее СМИ. «Проверено» выяснило, что домен chicagochron.com был создан 18 января 2024 года, при этом на сайте указано, что издание якобы появилось в 2021 году. Соцсетей у проекта нет. На момент написания этого разбора ресурс уже не функционирует, поскольку был заблокирован за нарушение правил компании LiquidNet Ltd — британского регистратора доменных имён.
Когда сайт ещё был доступен, „Проверено“ изучило его и нашло множество ошибок и нестыковок. Так, не работали многие вкладки из меню (например, „Работайте с нами“, „Реклама“ и „Правила использования“), а в разделах „О нас“ и „Контакты“ стояли адреса электронной почты, фотографии и текстовые заглушки на латинском языке, которые встречаются на множестве похожих бесплатных сайтов (примеры тут, тут и тут). При этом логотип Chicago Chronicle в шапке сайта отличается от того, что представлен в меню — там ресурс почему-то называется The World Times. Сайт с таким названием (и логотипом) существует, он полностью идентичен источнику сенсационной новости об испытаниях вакцины на детях. Более того, некоторые заголовки Chicago Chronicle были написаны с использованием русских слов или полностью составлены на русском языке, что выглядит странно для издания, которое позиционирует себя как американское.
Статья Chicago Chronicle основана на словах женщины, которая представилась как Анна Сахно и заявила, что работает в Pfizer в Украине. Она записала свои разоблачительные комментарии на видео, на котором одета в медицинскую одежду. Подтвердить личность этой женщины не представляется возможным, поскольку большая часть её лица скрыта маской, очками и медицинской шапочкой. Более того, наши коллеги из фактчекингового проекта StopFake связались с европейским офисом Pfizer, представитель которого сообщил, что в компании нет и никогда не было сотрудницы с именем Анна Сахно (в теории это мог быть псевдоним, но об этом нигде не сообщается). Также пресс-служба заявила, что никаких исследований в киевском подразделении сейчас не проводится. В разговоре с проектом Logically Facts представитель Pfizer подтвердил, что человек из видео не работает в компании, а упомянутая вакцина для детей — вымысел. „Что касается наших клинических исследований в Украине: когда в 2022 году начался конфликт, в интересах безопасности пациентов мы приняли необходимое решение приостановить набор новых участников в клинические испытания. В то же время мы сосредоточились на поддержании постоянного ухода за теми пациентами, которые активно участвуют в продолжающихся многолетних исследованиях“, — рассказали в Pfizer.
Поскольку на видео Сахно говорит на английском языке, а в ролике имеются лишь английские субтитры, приводим перевод её слов.
Всем привет. Сегодня я хочу поделиться с вами ужасающей новостью. Для моих новых подписчиков: я старшая научная сотрудница на предприятии Pfizer в Киеве. Раньше в наши обязанности входил только импорт лекарств в Украину и их распространение здесь. Однако недавно нас привлекли к большому проекту. Меня рекомендовали для участия благодаря моему опыту в клинических испытаниях. Насколько я знаю, обычно исследования Pfizer проводятся в строгом соответствии с международными медицинскими стандартами и правилами. По крайней мере, в документах, которые мне предоставили для ознакомления, все нормы были строго соблюдены. Однако новое испытание вакцины от COVID, которое проходит сейчас, — это просто кошмар. Дети умирают. Более того, испытуемые даже не подозревают, что над ними ставят эксперименты. Эти испытания необходимо немедленно приостановить, но мои работодатели отказываются отправлять вакцину на доработку.В ноябре прошлого года компания Pfizer представила новый тестируемый препарат под кодовым названием C6160b — это новое поколение вакцины от COVID для детей. Ребятам в возрасте от 5 до 11 лет её вводят под видом прививки от гриппа. Сотрудники компании Pfizer участвуют только в аналитической части испытаний, а уколы делают местные медсёстры в нескольких детских поликлиниках Киева. Я не знаю, в курсе ли они, что предлагают родителям вводить детям наш новый препарат, а не немецкий аналог прививки от гриппа. У нас нет никакой связи с больницами. Есть некая договорённость с министерством здравоохранения, поэтому мы получаем оттуда все данные о состоянии пациентов. У них есть электронный реестр, в который вносятся данные из городских поликлиник.Первая фаза [испытаний] была завершена очень быстро, поскольку руководство было удовлетворено результатами. Но даже тогда я была недовольна, потому что размер выборки был слишком мал, о чём я неоднократно говорила на совещаниях. Тем не менее результаты устроили всех остальных, поэтому испытания перешли во вторую фазу. И вот тут-то начались ужасы. В исследовательском отделе разразился грандиозный скандал. Уже через пару дней после уколов пациентов госпитализировали с гипертонией, болью в груди и лихорадкой. Также было несколько случаев обмороков. Мы забили тревогу на четвёртый день, когда произошла первая смерть. 4% смертей и 20% госпитализаций — таковы мрачные результаты вакцинации. Обычно это привело бы к немедленному пересмотру препарата, но после короткого расследования всё списали на ненадлежащие условия транспортировки партии, а нам приказали продолжать испытания. Это нарушает все существующие нормы. Минздрав не возражал, потому что проект был согласован с президентом Зеленским.В результате за первой последовала вторая серия прививок. Ещё 300 детей были вакцинированы почти с тем же результатом. Я написала отчёт с требованием немедленно прекратить испытания. Сегодня мне сообщили, что одобрен переход к третьей фазе и что в процессе препарат будет доработан. По их словам, у компании есть время только до мая, поэтому сдвигать, замораживать или отменять испытания никто не собирается. У меня нет слов. Мы начали эти исследования, чтобы помочь детям, а не калечить или убивать их.(Показывает первое изображение.) Это часть документации испытаний, и там можно видеть диаграмму смертности. Как я уже говорила, уровень смертности на втором этапе чрезвычайно высок, но испытания не прекращаются. (Показывает второе изображение.) Это фрагмент списка детей-пациентов, некоторые из них уже умерли. За три месяца в пяти различных поликлиниках Киева было привито около 1000 детей. (Показывает третье изображение.) Прямо за нашим офисом находится Институт сердечно-сосудистой хирургии с детским отделением — нескольких детей привезли туда. Наши эксперты могли лично осмотреть их. Следующая фаза должна начаться 12 февраля. Завтра я снова потребую от начальства прекратить испытания. Я не могу просто смотреть, как наша страна становится полигоном для незаконных медицинских исследований.
„Проверено“ не смогло найти данные о подобных исследованиях вакцины от COVID или гриппа на сайте ClinicalTrials.gov — онлайн-базе с информацией о клинических испытаниях и их результатах. Согласно поиску Google, кодовое название препарата C6160b встречается только в перепечатках статьи Chicago Chronicle и опровержениях от фактчекеров. В отчёте компании Pfizer за 30 января 2024 года упоминается профилактическая вакцина против COVID-19 для детей в возрасте 5–11 лет, однако она уже зарегистрирована, а её клинические испытания проходили ещё пару лет назад. Что касается приводимых на видео документов, то они представляют собой обычные листы A4 с таблицами и графиками, которые может подготовить и распечатать кто угодно.
Судя по оформлению видео, изначально Сахно разместила видеообращения в своём TikTok-аккаунте, который на момент написания этого разбора доступен только подписчикам. Однако Chicago Chronicle и русскоязычные издания ссылаются на YouTube-версию обращения, которую пользователь под ником Pastor 89 разместил 3 февраля (его аккаунт был создан ранее в тот же день). Сенсацией ролик не стал: он собрал лишь 11 000 просмотров и менее 50 комментариев (при этом авторы некоторых утверждают, что это видео — постановка). „Пытаюсь помочь Анне распространить информацию. К сожалению, в связи с последними изменениями в „контентной политике“ её видео удаляется на всех платформах“, — говорится в подписи на YouTube.
Согласно профилю Сахно, у неё всё ещё имеется 93 лайка от других пользователей, то есть в аккаунте по-прежнему должны быть доступны какие-то видео либо они были ею скрыты. Но, скорее всего, интересующих нас роликов в TikTok никогда не было. „Проверено“ изучило YouTube-версию видео и нашло на ней многочисленные признаки монтажа. Например, на записи видно, что у TikTok-роликов три разные подписи (появляются на временных отметках 00:00, 01:16 и 04:55), то есть можно предположить, что Pastor 89 смонтировал воедино три разных видео. Однако у двух из них было указано одинаковое количество лайков (108), репостов (11) и комментариев (24), что кажется маловероятным совпадением.
На отметке 04:55 видно, как большинство иконок интерфейса, включая аватар, кнопки меню и реакции на ролик, незначительно меняют своё местоположение, чего быть не должно.
Кроме того, на отметке 05:38 можно увидеть, что нижнее меню TikTok было неаккуратно наложено поверх оригинального ролика, поскольку по краям заметен исходный видеоряд.
Таким образом, у сюжета про тестирование опасной вакцины на украинских детях с разрешения Зеленского нет никаких внятных доказательств. Вся новость строится на словах некой женщины, которая утверждает, что работает в Pfizer, хотя сама компания это опровергла. В ролике с обращением присутствует множество графических манипуляций, а первым ресурсом, рассказавшем о якобы смертельных клинических испытаниях, оказался уже заблокированный сайт несуществующего американского СМИ.
«Проверено» не первый раз встречается с подобной схемой создания и распространения фейков: недостоверную информацию вбрасывают через разоблачительные ролики неких инсайдеров, которые затем ретранслируют малоизвестные ресурсы, выдающие себя за СМИ. Так, ранее мы опровергали построенные по тому же принципу сообщения о том, что Зеленский купил две яхты за $75 млн и несколько домов в США, Египте и Германии, что его жена во время визита в Нью-Йорк потратила более $1 млн на драгоценности и что её фонд связан с торговлей детьми.
Итог: Фейк