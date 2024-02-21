При ударе по полигону под Волновахой могли погибнуть десятки российских военных. Что известно
По сведениям источников Русской службы Би-би-си, во вторник ВСУ ударили по построению мотострелков из Забайкалья, пока они ждали командующего, в результате чего могли погибнуть десятки военных. Забайкальский губернатор назвал сообщения о потерях „сильно преувеличенными“.
В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили специальному корреспонденту Русской службе Би-би-си Илье Барабанову несколько источников, знакомых с ситуацией.
В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.
В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
„Построили в чистом поле командиры“, — комментирует произошедшее один из выживших военнослужащих на видеозаписи, которую он сделал и которая есть в распоряжении Би-би-си.
Всего в распоряжении Русской службы Би-би-си есть больше 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них запечатлены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки.
Всего, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.
Украинские власти произошедшее не комментировали.
Спустя несколько часов после удара по полигону в районе села Трудовское российский президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой глава военного ведомства рассказал об успехах российской армии в Авдеевке и на других участках фронта.
Что говорит губернатор
Губернатор Забайкальского края после этой публикации Би-би-си в телеграме заявил, что информация о гибели 65 военнослужащих «недостоверна и сильно преувеличена».
В первом посте губернатор написал: «В украинских интернет-каналах распространяется информация о ракетном ударе по позициям военнослужащих из Забайкальского края на территории ДНР. Я нахожусь на связи с Министерством обороны РФ и буду оперативно информировать в своем канале».
Вместе с тем, он сообщил, что «отправил к родственникам бойцов руководителей правительства, чтобы оказать любую помощь и, что очень важно в данной ситуации, обеспечить родных достоверной информацией».
«Обращаюсь к родным и близким военнослужащих из 36-й мотострелковой бригады. В течение этих и следующих суток мы доведем напрямую до каждой семьи полную и достоверную информацию о судьбе бойцов. Никто не останется без помощи и поддержки», — пишет губернатор.
Он также говорит, что «связался с руководством госпиталей, куда могут поступить наши раненые бойцы-забайкальцы».
Он не уточняет, какое именно число военных могло пострадать в результате удара, и не рассказал каких-либо других подробностей произошедшего.
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