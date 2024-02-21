Великобритания ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Всего под санкции попали шесть человек из числа руководителей колонии, в том числе начальник учреждения Вадим Калинин. Ограничения ввели в рамках режима глобальных санкций, накладываемых за нарушения прав человека. Ограничения включают заморозку активов и запрет на поездки.

В пресс-релизе правительства отмечается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

„Понятно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. В 2020 году сотрудники ФСБ отравили его „Новичком“, посадили за мирную политическую деятельность и отправили в арктическую колонию. Никто не должен сомневаться в репрессивной природе российской системы. Вот почему сегодня мы вводим санкции в отношении самых высокопоставленных тюремных чиновников, ответственных за его содержание в исправительной колонии, где он провел свои последние месяцы“, — заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Белый дом сообщил, что администрация Джо Байдена 23 февраля объявит о крупном пакете санкций против России в связи со смертью Алексея Навального и второй годовщиной полномасштабной войны в Украине. Глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что новые ограничения должны „привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным“.

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