МНЕНИЕ | Виталий Бесчастный: пять причин, почему я люблю Эстонию

Родина. Эстония - мой дом. Я тут родился и вырос. Тут родились мои родители, выросли бабушки и дедушки. Ощущение родных улиц Пыхья-Таллинна ни на что не променяешь. Трамвай номер 2, идущий от Копли до Балтийского рынка. Парк Каламая, где я впервые выпил пиво. Улица Пухангу, по которой провожал девушку до дома. Первый поцелуй в соседнем доме. Озеро в Мустамяэ, где с дедушкой ловил рыбу. Проданная, а теперь пустая квартира бабушки. Белое побережье Балтийского моря. День рождения на Пальяссааре. Нарвские хрущевки и гаражи, где выкурил первую сигарету. Детский сад, школа, футбольное поле и другие места, мимо которых без эмоций не пройдешь.

Все это было на фоне спокойствия и экономического роста в стране. Эстония не хотела „вернуть“ Печоры. Началась евроинтеграция. В магазинах были все виды жвачек, фруктов, курток. Автократы не приходили к власти и не говорили, как тебе думать. Никакие политические игры и автоналоги не испортят романтику родного места. Эстония - это детство, это любимые люди вокруг, это семья.

Спокойствие. В Эстонии спокойно. Здесь не убивают оппозиционеров. В парламент не врываются протестующие. Нет полицейского беспредела. Даже в самых темных переулках тебя вряд ли ограбят. В автобусах не шумят. На рынках не пристают. Дверь на ночь можно не закрывать. Двухметровые заборы вокруг дома не нужны. Нет землетрясений и наводнений.

Помню, в редакцию позвонил заключенный Тартуской тюрьмы. Его единственная претензия была: в столовой кормили слишком жидким пюре.

Если бы можно было охарактеризовать одним словом Эстонию - это было бы слово „спокойствие“. В характере, на улице, в обществе. Это спокойствие дает чувство уверенности, что здесь с тобой ничего не случится. Тут безопасно. А это первая базовая потребность человека.