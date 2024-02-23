Мнение
23.02.2024, 00:00

МНЕНИЕ | Виталий Бесчастный: пять причин, почему я люблю Эстонию

 
„У маленькой Эстонии нет истории Франции или амбиций США, зато есть наши особенности, без которых сложно представить жизнь“
„У маленькой Эстонии нет истории Франции или амбиций США, зато есть наши особенности, без которых сложно представить жизнь“
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Шеф-редактор RusDelfi Виталий Бесчастный перечислил пять причин (если точнее, более 100), почему он любит Эстонию. По его ощущениям, сейчас страной восхищаются все реже, а 24 февраля прекрасный повод задуматься о том, в каком государстве мы живем.

Родина. Эстония - мой дом. Я тут родился и вырос. Тут родились мои родители, выросли бабушки и дедушки. Ощущение родных улиц Пыхья-Таллинна ни на что не променяешь. Трамвай номер 2, идущий от Копли до Балтийского рынка. Парк Каламая, где я впервые выпил пиво. Улица Пухангу, по которой провожал девушку до дома. Первый поцелуй в соседнем доме. Озеро в Мустамяэ, где с дедушкой ловил рыбу. Проданная, а теперь пустая квартира бабушки. Белое побережье Балтийского моря. День рождения на Пальяссааре. Нарвские хрущевки и гаражи, где выкурил первую сигарету. Детский сад, школа, футбольное поле и другие места, мимо которых без эмоций не пройдешь.

Все это было на фоне спокойствия и экономического роста в стране. Эстония не хотела „вернуть“ Печоры. Началась евроинтеграция. В магазинах были все виды жвачек, фруктов, курток. Автократы не приходили к власти и не говорили, как тебе думать. Никакие политические игры и автоналоги не испортят романтику родного места. Эстония - это детство, это любимые люди вокруг, это семья.

Спокойствие. В Эстонии спокойно. Здесь не убивают оппозиционеров. В парламент не врываются протестующие. Нет полицейского беспредела. Даже в самых темных переулках тебя вряд ли ограбят. В автобусах не шумят. На рынках не пристают. Дверь на ночь можно не закрывать. Двухметровые заборы вокруг дома не нужны. Нет землетрясений и наводнений.

Помню, в редакцию позвонил заключенный Тартуской тюрьмы. Его единственная претензия была: в столовой кормили слишком жидким пюре.

Если бы можно было охарактеризовать одним словом Эстонию - это было бы слово „спокойствие“. В характере, на улице, в обществе. Это спокойствие дает чувство уверенности, что здесь с тобой ничего не случится. Тут безопасно. А это первая базовая потребность человека.

Прогрессивность. Эстония современная страна. У нас есть электронные выборы. К врачу можно записаться через интернет, а на ИД-карту придет рецепт. Кстати, бумажный паспорт вообще не нужен. Все кафе и магазины имеют рабочую интернет-страницу с доставкой. Везде можно платить карточкой, а наличка нужна лишь для поездок в Западную Европу. К слову, не знать английский язык - странно.

Политики тоже современные. Министр может гулять с коляской по Старому городу без охраны, а у депутатов парламента нет личных водителей и секретарей. Специальная комиссия может вызвать на ковер премьер-министра, и это будет транслироваться в Youtube. Президента можно встретить в строительном магазине, покупающим картонные коробки. Мы выбрали этот путь еще в 90-е. Мы берем пример с Финляндии.

Свобода. Эстония - свободная страна. Главная наша гордость - честный и независимый суд. Чиновник может выиграть суд у Министерства внутренних дел. Уволенные за несоблюдение ковидных правил - обжаловать решение. Полицейскому дадут штраф за неподобающее поведение. Лидеры ОПГ получат справедливый, а не политически ангажированный срок.

В быту тоже есть свобода. Директор может отменить визит премьер-министра в школу, а государственная гимназия по делу критиковать министерство. В пандемию здесь не вводили комендантский час, ведь свобода - привычное состояние эстонца. Даже на скамейках в городе можно пить пиво, а полиция в крайнем случае просто попросит уйти в другой парк.

Моя профессия - журналист, я этим живу и зарабатываю. В эстонских СМИ нет цензуры. Когда в родной стране позволяют работать честно и свободно - как не любить ее в ответ?

Простые вещи. У маленькой Эстонии нет истории Франции или амбиций США, зато есть наши особенности, без которых сложно представить жизнь. Эстонские бани и спа - просто лучшие. Так же, как тропы здоровья (Matkarada), белые ночи и уютные причалы. У нас мало выходных, но Янипяев с таким размахом больше никто не празднует. Картошки и пива тоже никто столько не употребляет. На следующее утро всё это можно запить водой из-под крана, она чистая. Как и общественные туалеты, города, деревни. Мы верим в хорошую погоду, но не в бога. Зато везде культ спорта, кодуюста и супа. Еще все любят жаловаться на солнце, гулять по торговым центрам и есть блины со сметаной. Это настолько родные вещи, которые уже не замечаешь, но без них становится неуютно.

Сейчас принято критиковать Эстонию. Особенно в русскоязычных кругах. Откровенно говоря, есть за что. Налоги, инфляция, цены. Отпуск выгоднее провести в Турции, чем в Нарва-Йыэсуу. Пиво в Латвии дешевле, а в Финляндии пенсия выше. Банк Эстонии прогнозирует спад в экономике, цирк в парламенте уже обыденность, а Тейлор Свифт на Певческом поле не выступит.

Все равно все будет хорошо. Эстония всегда справлялась. В 1918, 1991, 2008, 2020 годах получалось, и сейчас получится. Кризисы пройдут, а родина, спокойствие, прогрессивность, свобода, баня останутся. Но это надо беречь. Эстонию надо беречь. Я буду ее беречь.

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