МНЕНИЕ | Виталий Бесчастный: пять причин, почему я люблю Эстонию
Шеф-редактор RusDelfi Виталий Бесчастный перечислил пять причин (если точнее, более 100), почему он любит Эстонию. По его ощущениям, сейчас страной восхищаются все реже, а 24 февраля прекрасный повод задуматься о том, в каком государстве мы живем.
Родина. Эстония - мой дом. Я тут родился и вырос. Тут родились мои родители, выросли бабушки и дедушки. Ощущение родных улиц Пыхья-Таллинна ни на что не променяешь. Трамвай номер 2, идущий от Копли до Балтийского рынка. Парк Каламая, где я впервые выпил пиво. Улица Пухангу, по которой провожал девушку до дома. Первый поцелуй в соседнем доме. Озеро в Мустамяэ, где с дедушкой ловил рыбу. Проданная, а теперь пустая квартира бабушки. Белое побережье Балтийского моря. День рождения на Пальяссааре. Нарвские хрущевки и гаражи, где выкурил первую сигарету. Детский сад, школа, футбольное поле и другие места, мимо которых без эмоций не пройдешь.
Все это было на фоне спокойствия и экономического роста в стране. Эстония не хотела „вернуть“ Печоры. Началась евроинтеграция. В магазинах были все виды жвачек, фруктов, курток. Автократы не приходили к власти и не говорили, как тебе думать. Никакие политические игры и автоналоги не испортят романтику родного места. Эстония - это детство, это любимые люди вокруг, это семья.
Спокойствие. В Эстонии спокойно. Здесь не убивают оппозиционеров. В парламент не врываются протестующие. Нет полицейского беспредела. Даже в самых темных переулках тебя вряд ли ограбят. В автобусах не шумят. На рынках не пристают. Дверь на ночь можно не закрывать. Двухметровые заборы вокруг дома не нужны. Нет землетрясений и наводнений.
Помню, в редакцию позвонил заключенный Тартуской тюрьмы. Его единственная претензия была: в столовой кормили слишком жидким пюре.
Если бы можно было охарактеризовать одним словом Эстонию - это было бы слово „спокойствие“. В характере, на улице, в обществе. Это спокойствие дает чувство уверенности, что здесь с тобой ничего не случится. Тут безопасно. А это первая базовая потребность человека.
Прогрессивность. Эстония современная страна. У нас есть электронные выборы. К врачу можно записаться через интернет, а на ИД-карту придет рецепт. Кстати, бумажный паспорт вообще не нужен. Все кафе и магазины имеют рабочую интернет-страницу с доставкой. Везде можно платить карточкой, а наличка нужна лишь для поездок в Западную Европу. К слову, не знать английский язык - странно.
Политики тоже современные. Министр может гулять с коляской по Старому городу без охраны, а у депутатов парламента нет личных водителей и секретарей. Специальная комиссия может вызвать на ковер премьер-министра, и это будет транслироваться в Youtube. Президента можно встретить в строительном магазине, покупающим картонные коробки. Мы выбрали этот путь еще в 90-е. Мы берем пример с Финляндии.
Свобода. Эстония - свободная страна. Главная наша гордость - честный и независимый суд. Чиновник может выиграть суд у Министерства внутренних дел. Уволенные за несоблюдение ковидных правил - обжаловать решение. Полицейскому дадут штраф за неподобающее поведение. Лидеры ОПГ получат справедливый, а не политически ангажированный срок.
В быту тоже есть свобода. Директор может отменить визит премьер-министра в школу, а государственная гимназия по делу критиковать министерство. В пандемию здесь не вводили комендантский час, ведь свобода - привычное состояние эстонца. Даже на скамейках в городе можно пить пиво, а полиция в крайнем случае просто попросит уйти в другой парк.
Моя профессия - журналист, я этим живу и зарабатываю. В эстонских СМИ нет цензуры. Когда в родной стране позволяют работать честно и свободно - как не любить ее в ответ?
Простые вещи. У маленькой Эстонии нет истории Франции или амбиций США, зато есть наши особенности, без которых сложно представить жизнь. Эстонские бани и спа - просто лучшие. Так же, как тропы здоровья (Matkarada), белые ночи и уютные причалы. У нас мало выходных, но Янипяев с таким размахом больше никто не празднует. Картошки и пива тоже никто столько не употребляет. На следующее утро всё это можно запить водой из-под крана, она чистая. Как и общественные туалеты, города, деревни. Мы верим в хорошую погоду, но не в бога. Зато везде культ спорта, кодуюста и супа. Еще все любят жаловаться на солнце, гулять по торговым центрам и есть блины со сметаной. Это настолько родные вещи, которые уже не замечаешь, но без них становится неуютно.