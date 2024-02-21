Аллар Леванди: даже в животном мире ведут себя гуманнее

Утро среды началось с сенсационной новости о том, что Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) получил заявление, в котором бывшие ученики и родители обвиняют Леванди в психологическом и физическом насилии.

В свете этой новости известный тренер по фигурному катанию в среду утром опубликовала в Facebook пост, в котором изложила свою версию событий.

Также высказался и муж Анны Леванди - Аллар.

„У вас нет ни стыда, ни совести“, — начал Аллар Леванди. „Распространять чистую клевету на того, кто дал тебе 110% и даже больше“.

Леванди не понимает, как получилось, что на этой земле так много зла. „Почему вы молчали все эти годы, когда считали, что есть проблемы, и высказались только сейчас. Вы взяли все, что могли, и теперь наносите удар в спину. В животном мире ведут себя более гуманно, чем вы сейчас“, — продолжил он. „Проблемы всегда решаются разговором с глазу на глаз, а не предательством“.

По мнению Леванди, есть только один способ достичь вершины: усердно работать. Его жена пыталась объяснить это всем, но это было тщетно. „Я хотел бы сказать всем тренерам: не пытайтесь учить летать тех, кому это не дано“, - добавил Леванди.

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