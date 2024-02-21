В Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против России

Новый, 13-й пакет санкций Европейского cоюза против России за ее вооруженное нападение на Украину принят на уровне послов. Об этом сообщила в среду, 21 февраля, Бельгия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. „Послы стран ЕС только что согласовали 13-й пакет санкций в рамках [санкционного режима] за агрессию России против Украины“, - написало представительство Бельгии при Евросоюзе в соцсети „Х“.

Этот пакет приурочен к трагической годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, его называют одним из самых объемных. После утверждения на уровне послов закон пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден, как сообщил Брюссель, к 24 февраля - второй годовщине начала войны.

Что входит в новый пакет санкций

Как сообщили источники DW в Евросоюзе, в новый санкционный список включат около 200 физических и юридических лиц. Основная задача этого пакета - предотвратить обход санкций третьими странами и компаниями. В частности, он сосредоточен на цепочках поставок компонентов для беспилотников, которые попадают в российский военный комплекс, а затем - на поле боя в Украине.

Под санкции подпадут несколько российских компаний и фирм из третьих стран, в том числе Китая и Турции. По сведениям агентства AFP, проект штрафных мер включал ограничения на экспорт продукции трех китайских компаний за поставки для российской армии, а также внесение министра обороны КНДР за поставку ракет РФв черный список.

Ранее Евросоюз продлил на год уже действующие санкции в отношении России.

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