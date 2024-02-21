Анна Леванди об обвинениях в жестоком обращении: то, что происходит сейчас, не укладывается у меня в голове
В сообщении в социальной сети тренер по фигурному катанию Анна Леванди заявила, что большая часть обвинений - клевета и что она никогда никому не желала зла.
Утро среды началось с сенсационной новости о том, что Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) получил заявление, в котором бывшие ученики и родители обвиняют Леванди в психологическом и физическом насилии.
В свете этой новости известный тренер по фигурному катанию в среду утром опубликовала в Facebook пост, в котором изложила свою версию событий.
В начале обращения Леванди извинилась перед своими учениками: „Я никогда не желала никому из вас зла“.
Леванди призналась, что шокирована из-за обвинений в свой адрес, так как со стороны родителей и учеников было сказано много приятных слов: “То, что происходит сейчас, — огромный шок для меня. До сих пор я верила хорошим словам, сказанным во время нашего совместного времяпрепровождения, похвалам, постам, восхваляющим наше сотрудничество, радости от достижений и благодарности, которыми со мной делились“.
„Я делала и буду делать для спортсменов все, что в моих силах. На этом пути бывают эмоции, потому что я прямолинейна и честна, но никогда не бываю злопамятна. Я никогда не желала никому зла. Я не безупречна, но большинство обвинений - это просто клевета, поэтому я не собираюсь опровергать их здесь одно за другим“, — признается Леванди.
По словам Леванди, в команде, состоящей из спортсмена, тренера и родителей, иногда возникают разногласия, но все можно решить: „Они преодолеваются по мере того, как все вместе движутся к согласованным целям. Если у вас есть четкая цель достичь вершины, вы не можете принять посредственность. Путь к вершине спортивного мира не может быть похож на легкий пируэт на катке в центре города. Это кропотливая работа и самопожертвование, к сожалению, сопровождающиеся страданиями, неудачами, потом, болью и слезами“.
В конце публикации Леванди еще раз извинилась и пообещала учиться на своих ошибках:
„Иногда ошибки случаются из-за стресса, усталости или эмоций. Я искренне прошу прощения за любые обиды и оскорбления, которые могут быть связаны со мной, и постараюсь учиться на этих ошибках“.
В заключение она добавила письмо, которое ей отправила два года назад Кийбус после своего решения продолжить карьеру в Нидерландах: „Мы расстались мирно, поддерживая друг друга. То, что происходит сейчас, не укладывается у меня в голове“.