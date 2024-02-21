45 000 погибших: что известно о потерях России в Украине за два года войны

С одной стороны, в ряде некрологов не указывалось место гибели военных, поэтому нельзя однозначно утверждать, что все эти люди погибли при наступлении на Авдеевку. С другой - реальное число погибших с российской стороны близ Авдеевки определенно выше, чем установленные нами цифры общих потерь на фронте за это время. Ведь мы опираемся только на данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с кладбищ.

Этот скачок совпадает по времени с сообщениями о начале новой операции по штурму Авдеевки (в целом бои за этот город не прекращались с февраля 2022 года) и других населенных пунктов Донецкой области.

В августе и сентябре каждую неделю в среднем подтверждалась гибель 360 военных. А начиная с 9 октября подтвержденные еженедельные потери возросли до 550-600 человек.

К такому выводу мы пришли, систематически изучая обстановку на кладбищах в 70 населенных пунктах по всей России.

Это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное число погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых «народных республик»), по нашим оценкам, может быть в два раза больше.

Общие установленные нами потери российской стороны за 2023 год составили 27 906 человек, что на 57% больше, чем подтвержденные потери за первый год полномасштабного вторжения в Украину (16 044 человека).

30-летнего Дениса Кузнецова мобилизовали на войну из Иркутска. 29 декабря 2023 года он получил осколочное ранение. Но менее чем через месяц его снова отправили на фронт под Авдеевку. 29 января Денис был ранен снарядом, сброшенным с беспилотника. 31 января сослуживцы нашли его мертвым.

Из анализа некрологов следует, что основная нагрузка при штурме Авдеевки легла на людей, попавших в армию “с гражданки”: заключенных российских колоний, добровольцев и мобилизованных.

По данным разведки США, с октября по декабрь безвозвратные потери российской армии на направлении Авдеевка — Новопавловка с учетом убитых и раненых составили около 13 тысяч человек.

В целом установленные нами цифры российских потерь осени 2023 года уступают лишь потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной того же года. Тогда темп прироста потерь в два раза превышал средние показатели 2022 года.

Мощные оборонительные укрепления были возведены в Авдеевке еще в 2014 году - вскоре после того, как соседний Донецк был захвачен пророссийскими сепаратистами при поддержке российских войск.

Российская армия убедилась, что преодолеть эти оборонительные линии наскоком невозможно. В итоге штурм превратился в уничтожение города авиационными ударами и попытками штурма пехотинцами.

Несмотря на большие потери, Москва достигла своих целей на авдеевском направлении и взяла последнюю оборонительную линию ВСУ, не менявшуюся с 2014 года.

Общие тенденции

Главная тенденция второго года полномасштабного вторжения России в Украину — резкое увеличение потерь среди людей, привлеченных на фронт «с гражданки».

Сейчас две трети всех установленных нами погибших — это те, кто до начала вторжения не был связан с армией, — добровольцы, мобилизованные, заключенные и «новобранцы» из так называемых частных военных компаний.

И если в первый год войны на фронт по собственному желанию часто отправлялись мужчины в возрасте за 40, то сейчас в добровольцы все чаще стали записываться совсем молодые люди.

За 2023 год на войне погибли по меньшей мере девять россиян 2005 года рождения и 55 человек, родившиеся в 2004-м. В момент поступления на службу им едва исполнилось 18 лет.

«Даниил заключил контракт на следующий день после своего 18-летия. Причину теперь, наверное, и не узнать. Хотел на следующий год поступать в военно-медицинскую академию. Вообще был патриотом, ну и хотел себя проверить. Отговорить не получилось», — рассказали Би-би-си родственники Даниила Чистякова.