Министр обороны Певкур в Нарве: Эстония – страна спокойная. Мы сделаем все, чтобы здесь никогда не было войны!(1)
20 февраля Нарву посетил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он встретился с жителями приграничного города и ответил на их вопросы. Практикант RusDelfi посетил это мероприятие.
Встреча началась, как и было запланировано, в 17:15, она проходила в Нарвском колледже Тартуского университета. Во время вступительной речи министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) обрисовал общую ситуацию, связанную с безопасностью Эстонии, после чего ответил на вопросы присутствующих.
Нарвская городская управа заранее не оповещала жителей города о предстоящем визите министра, хотя сама поездка, как выяснилось позже, была запланирована ещё на прошлой неделе. В течение всей встречи в зале находились около 60 человек. Практически вся беседа, за исключением нескольких вопросов и ответов, прошла на эстонском языке.
Основной посыл от министра обороны Ханно Певкура, как во вступлении, так и в ответах на вопросы, прозвучал в его следующих словах: „Эстония – страна спокойная. Мы сделаем все, чтобы здесь никогда не было войны! Беспокоиться не о чем“.
Пожилой мужчина, представившийся, как беженец из Украины, поблагодарил министра обороны за то, что тот, несмотря на свою высокую должность и занятость, в какой-то момент нашёл время для неформальной встречи с украинскими беженцами и пел вместе с ними украинские песни.
На вопрос этого мужчины об отношении министра к закрытию моста, Ханно Певкур ответил, что люди, как ходили, так и ходят. При этом отметил, что уровень контрабанды через границу не уменьшился. Тот же мужчина передал министру обороны папку с „собственным анализом, произведённым им по известному интервью Путина“. Ханно Певкур папку взял, но прокомментировал это так: „Вы же люди разумные. Источников информации много. Делайте выводы из разных потоков информации. Делайте выводы сами!“
Министр обратил внимание и на то, что эстонский русскоязычный телеканал ETV+ постоянно развивается, качество и количество новостей улучшается, его аудитория заметно увеличивается.
Звучали вопросы про повышение стоимости отопления, рост цен в магазинах, огромные счета за квартплату. Хотя эти вопросы не имеют никакого отношения к компетенции министра обороны, они достаточно четко показывают, что беспокоит жителей города сегодня в первую очередь.
Один из вопросов затронул тему субсидий на военные расходы, он сводился к тому, что „мы не видим, на что расходуются“ такие большие средства. Ханно Певкур ответил, что деньги направлены по своему прямому назначению и привёл в качестве примера установку современного радара. „Вы же не думаете, что на такой или подобный ему военный объект, мы будем водить экскурсии?“ - задал министр встречный вопрос. В этом же ответе Ханно Певкур пообещал, что на менее секретный объект обороны, например, в новый запланированный бункер, будет обязательно организована экскурсия для журналистов.
Встреча длилась около часа. В течение всей встречи в зале ощущалась спокойная деловая обстановка. Каких-либо неожиданных или сенсационных сообщений не прозвучало. На месте присутствовала депутат горсобрания и бывший мэр Катри Райк. Именно от нее многие и узнали о данном мероприятии. „На прошлой неделе была путаница, кто должен информировать горожан. Либо горуправа, либо колледж. Решить вопрос не могли. В результате, в понедельник у меня сдали нервы, и я, понимая, что уже осталось слишком мало времени, а люди должны знать о встрече с министром, выложила пост с этой информацией на своей личной странице“, - уточнила Райк. Других нарвских депутатов, как и нарвских чиновников, на встрече с министром обороны не наблюдалось.
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