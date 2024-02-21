Министр обороны Певкур в Нарве: Эстония – страна спокойная. Мы сделаем все, чтобы здесь никогда не было войны!

Встреча началась, как и было запланировано, в 17:15, она проходила в Нарвском колледже Тартуского университета. Во время вступительной речи министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) обрисовал общую ситуацию, связанную с безопасностью Эстонии, после чего ответил на вопросы присутствующих.

Нарвская городская управа заранее не оповещала жителей города о предстоящем визите министра, хотя сама поездка, как выяснилось позже, была запланирована ещё на прошлой неделе. В течение всей встречи в зале находились около 60 человек. Практически вся беседа, за исключением нескольких вопросов и ответов, прошла на эстонском языке.

Основной посыл от министра обороны Ханно Певкура, как во вступлении, так и в ответах на вопросы, прозвучал в его следующих словах: „Эстония – страна спокойная. Мы сделаем все, чтобы здесь никогда не было войны! Беспокоиться не о чем“.

Пожилой мужчина, представившийся, как беженец из Украины, поблагодарил министра обороны за то, что тот, несмотря на свою высокую должность и занятость, в какой-то момент нашёл время для неформальной встречи с украинскими беженцами и пел вместе с ними украинские песни.

На вопрос этого мужчины об отношении министра к закрытию моста, Ханно Певкур ответил, что люди, как ходили, так и ходят. При этом отметил, что уровень контрабанды через границу не уменьшился. Тот же мужчина передал министру обороны папку с „собственным анализом, произведённым им по известному интервью Путина“. Ханно Певкур папку взял, но прокомментировал это так: „Вы же люди разумные. Источников информации много. Делайте выводы из разных потоков информации. Делайте выводы сами!“

Министр обратил внимание и на то, что эстонский русскоязычный телеканал ETV+ постоянно развивается, качество и количество новостей улучшается, его аудитория заметно увеличивается.