„Нам сказали отступать, а сзади россияне“. Киев расследует данные о расстреле украинских пленных под Авдеевкой

Чтобы установить последовательность тех трагических событий, Би-би-си поговорила с родственниками этих военных, считающихся погибшими, а также с военнослужащими, которые были на «Зените».

Их рассказы дают сведения не только о возможном военном преступлении, совершенном российскими военными, но и создают картину хаотичного отхода украинских войск, что, по всей видимости, привело к многочисленным потерям среди личного состава.

Еще за пару недель до выхода из Авдеевки, о котором было объявлено 17 февраля, военнослужащие на опорном пункте «Зенит» говорили своему командованию о необходимости срочного отступления. Виктор Биляк из 110-й Отдельной механизированной бригады, который находился на «Зените», рассказывает, что солдаты даже заявляли об отказе от службы в роте.

«Я не знаю, что делать»

Когда пришло указание отходить с боем, было слишком поздно — их позицию уже окружили.

Военный медик Иван Житник написал 13 февраля своему зятю Дмитрию: «Нам сказали отступать, а сзади [россияне]. Я не знаю, что делать. Я в шоке».

Первая группа, которая пыталась выбраться, фактически должна была уничтожить противника и обеспечить проход для остальных. «Это были самые смелые солдаты», — вспоминает Виктор Биляк. В эту первую группу попали Иван Житник, а также его сослуживец Андрей Дубницкий. Они тогда еще не знали, что окажутся в числе шестерых солдат, брошенных на «Зените».

Их группа выдвинулась в ночь с 13-го на 14-е февраля. «Как только вышли, они столкнулись с противником, — рассказывает Биляк. — Завязалась перестрелка, и их жестко накрыло артиллерией». Группа была вынуждена повернуть назад. Из десяти вернулись на базу только трое, включая Житника и Дубницкого.