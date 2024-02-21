Тренера Анну Леванди обвиняют в унижении и оскорблении детей

На Леванди были поданы жалобы в Эстонский фонд антидопинга и спортивной этики, руководитель которого Хенн Валлимяэ заявил, что важно выяснить, есть ли закономерность на фоне описанных эпизодов, пишет Rus.err.ee.

Фонд не стал раскрывать детали жалоб и имена заявителей, но подтвердил, что обвинения были выдвинуты против Леванди, которая имеет высшую тренерскую категорию.

Журналисты ERR поговорили со многими бывшими учениками Леванди или членами их семей, а также с несколькими тренерами. По словам опрошенных, несколько фигуристов покинули Леванди морально или физически сломленными: тренера обвиняют в унижении и оскорблении детей.

Сама Анна Леванди признала, что она не является безупречным тренером, но назвала большинство обвинений клеветой и абсурдом.

„Да, я очень требовательна, временами могу быть строгой или слишком строгой, но никогда не делала это злонамеренно“, - сказала тренер.

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