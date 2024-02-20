Эстонский тяжелоатлет показал лучший результат за последние годы и занял четвертое место на ЧЕ
На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем в болгарской Софии, эстонский спортсмен Март Сейм занял четвертое место. По сумме двух упражнений - рывка и толчка - он набрал 410 кг.
В рывке Сейм установил на штанге 180 кг, которые взял с первой попытки. Во второй попытке Сейм взял 185 кг. В третьей попытке он попытался взять 188 кг, но неудачно.
В толчке Сейм начал с 225 кг. Первая попытка сразу оказалась успешной. Далее он попытался толкнуть 237 кг, которые подарили бы ему путёвку на Олимпийские игры в Париж. Однако попытка Сейма провалилась. Третью попытку Сейм использовать не стал.
Чемпионом Европы стал армянин Вараздат Лалаян (455 кг), взявший в рывке 205 кг и в толчке 250 кг.
Серебряную медаль завоевал армянин Симон Мартиросян 437 кг (190 кг + 247 кг). Эдуард Зезюлин из Белоруссии, выступавший под нейтральным флагом, завоевал бронзовую медаль с весом 436 кг (195 кг + 241 кг).
Для Сейма сумма в 410 кг стала лучшим результатом за последние годы. В последний раз больше ему удавалось набрать в 2018 году на чемпионате мира в Ашхабаде, где он набрал в сумме 427 кг. Затем в следующих титульных соревнованиях Сейма набирал между 395 и 405 кг.
Личный рекорд Сейма - 444 кг, поднятые на чемпионате мира 2017 года в Анахайме.
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