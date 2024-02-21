Юлия Навальная. Новое лицо российской оппозиции?

Познакомились они в 1998 году, а спустя три года у них родилась дочь Дарья. Через семь лет на свет появился сын Захар. Юлия не планировала делать карьеру, несмотря на хорошее образование - она окончила факультет международных эконо­мических отношений в РЭУ им. Г. В. Плеханова, проходила стажировку в бизнес-школе в Дании. В 2000-х Юлия Навальная, будучи уже женой Алексея, вступила в партию "Яблоко". По мере того, как Навальный становился крупным политиком, Юлия помогала супругу с переводами текстов и составлением бизнес-планов. "Была таким невидимым помощником", - рассказывала она в 2014 году журналу "Афиша", который вынес портрет Навальной на обложку под заголовком "Сильный пол".

"В драку надо ввязываться, пока тебя не побили", - так со сцены в 2005 году объяснял необходимость участия в выборах в Мосгордуму 29-летний Алексей Навальный . На тот момент он был зампредседателя московского отделения партии "Яблоко". Выступление Навального и других демократов пытались сорвать активисты нескольких движений, вдохновленные "евразийскими идеями": они планировали забросать сцену мышами. Но реализовать задуманное не удалось - провокаторов остановила милиция. Навальный и его соратники благополучно завершили выступление. Так тогда описывала митинг газета "Коммерсант", хотя впоследствии этот эпизод окажется исключением в жизни оппозиционера. В последующие почти 20 лет восхождение Навального на политическую сцену в России будет сопровождаться нескончаемой чередой задержаний, уголовных дел, его отравлением . Всегда с ним рядом будет Юлия.

19 февраля, через три дня после гибели в колонии российского оппозиционера Алексея Навального , его вдова Юлия публично заявила, что возьмет на себя управление Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) , основанным Алексеем, и продолжит дело мужа. Юлия Навальная настаивает, что смерть ее супруга - спланированное убийство, задуманное Владимиром Путиным. За этим преступлением стоят конкретные исполнители. Их имена она планирует установить вместе с соратниками Навального и готовит собственное расследование. Таким образом, говорят политологи, Юлия Навальная фактически объявила о начале своей политической карьеры. Мощный женский образ , считают некоторые эксперты, может сплотить оппозицию как снаружи, так и внутри России. При удачных обстоятельствах Юлия, по их мнению, даже может стать кандидатом в президенты РФ.

Отравление Алексея Навального в Омске в 2020 году стало для Юлии очередным испытанием. Как вспоминает в разговоре с DW врач-реаниматолог Александр Полупан , в стрессовой ситуации Юлия Навальная оказалась собранной и волевой: "При этом держалась с чувством собственного достоинства". Ее настойчивость, считает Полупан, во многом помогла добиться транспортировки Навального в Германию - к этой истории было привлечено широкое общественное внимание. Юлия Навальная отправила президенту РФ Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Позже Путин заявил, что лично попросил прокуратуру разрешить Навальному покинуть Россию сразу после того, как жена оппозиционера обратилась к нему по этому вопросу.

В том же 2013 году Навальный баллотировался на пост мэра Москвы и набрал около 27% голосов - это второй результат после победившего на выборах Сергея Собянина. Во время предвыборной кампании за спиной Навального практически всегда находилась супруга - таким образом он пытался привнести открытость в политику: не скрывать ни доходов, ни имущества, ни жену с детьми. Так Навальные противопоставляли себя политикам старого типа. И тогда Юлия Навальная впервые появилась на политической сцене в качестве "первой леди" лидера оппозиции.

"Самым драматичным днем", как признавалась потом Юлия, для нее стало оглашение приговора Алексею Навальному в 2013 году - ее супруга приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей по делу "Кировлеса" . По кадрам из зала суда было видно, что Юлия, склонив голову, готовилась к худшему. Но после широкого общественного резонанса суд заменил реальный срок на условный. Юлия Навальная впоследствии говорила, что смирилась с рисками политической жизни мужа: "Люди верят в него (Алексея Навального. - Ред.), у них горят глаза, и они готовы выйти на улицу, несмотря на то, что их запугивают и грозят арестами, - это очень круто".

Но имя супруги Алексея Навального начало мелькать в прессе еще раньше - с декабря 2011 года. Тогда основателя проекта "РосПил" (антикоррупционный проект Навального, запущенный в 2010 году на пожертвования россиян. - Ред.) увезли в неизвестный спецприемник после его участия в митинге с тем же требованием честных выборов, что и в 2005 году. Юлия Навальная вместе с другими оппозиционерами тщетно искала мужа по всей Москве.

Юлия Навальная - "символ морального сопротивления"

"Умная, яркая, красивая женщина, которой, боюсь, уже нечего терять", - так описывает Юлию Навальную политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что Навальная может оказаться важным символом в сопротивлении "маскулинному" произволу в России - в то время как большая часть мужского населения продолжает верить в нападение НАТО на Россию, женщины вынуждены решать конкретные задачи. "Мужа убили, брата забрали в армию, сына послали умирать в Украину. У женщин логика деидеологизирована, им надо возвращать родных", - говорит Орешкин. Он считает, что образ Навальной может оказаться консолидирующим для оппозиции как внутри страны, так и за ее пределами.

Юлия Навальная рискует жизнью, продолжая дело своего супруга, считает одна из участниц движения родственников мобилизованных "Путь домой" Антонина Салтыкова: "Впрочем, как и мы, спасая своих мужей с фронта". Она призналась, что до 2021 года, когда Навального приговорили к тюремному заключению, не следила за его политической борьбой. "Нас с Навальным, конечно, мало что связывает. У нас больше миротворческая тактика", - говорит Антонина. Но девушка признает, что "накипело настолько, что не можешь держать себя в руках. Потому что мы уже не знаем, как достучаться и докричаться о нашей боли".

Юлия Навальная может стать моральным символом сопротивления, уверен старший научный сотрудник фонда Карнеги Андрей Колесников. Но в прагматическом плане "эмоционального камертона" недостаточно в ситуации жесточайшего подавления гражданского общества в России, признает Колесников: "Если когда-нибудь дело дойдет до выдвижения кандидата в президенты от демократических сил, Юлия, безусловно, будет наилучшим кандидатом для миллионов людей".

Как вспоминала сама Юлия, в детстве она с интересом следила за общественно-политической жизнью: "Смотрела программу "Взгляд" и с 18 лет голосовала на всех выборах". Своим семейным идеалом политиков она называла чету Горбачевых, которые "чуть ли не каждый вечер после работы обязательно гуляли вместе". Она верила, что и ее союз с Алексеем, несмотря на растущие риски, обоим давал силы, рядом с ней всегда был близкий человек, на которого можно опереться. Сейчас ситуация иная, признала она в своем выступлении: "Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души". Остальная половина, по ее словам, наполнилась "яростью, злостью и ненавистью", чтобы реализовать мечту супруга - построить страну "полную достоинства, справедливости и любви".

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