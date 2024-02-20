Эстонский Экспресс
20.02.2024, 19:52

Первая победа Репинского: волость Йыхви может отказаться от иска на сумму почти в 41 000 евро

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ПОЛЬЗУЯСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ: Присяжный адвокат Кристьян Тууль надеется, что суд не простит Йыхвиской волости промах, допущенный во время предварительного слушания по делу Мартина Репинского, и не станет рассматривать поданный ею гражданский иск.
ПОЛЬЗУЯСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ: Присяжный адвокат Кристьян Тууль надеется, что суд не простит Йыхвиской волости промах, допущенный во время предварительного слушания по делу Мартина Репинского, и не станет рассматривать поданный ею гражданский иск.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня состоялось второе досудебное слушание по делу обвиняемого в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении доверием бывшего министра сельского хозяйства Мартина Репинского с целью прояснить неразбериху, возникшую в ходе первого досудебного слушания. На заседании побывал Eesti Ekspress.

На первое предварительное слушание волость Йыхви, подавшая гражданский иск против Репинского, направила в суд юрисконсульта волости Сильвера Пеэпмаа, которого, однако, уже допрашивали в ходе досудебного разбирательства. Кроме того, он и со стороны защиты, и со стороны прокуратуры был заявлен в качестве одного из свидетелей. Однако быть в этих двух ролях одновременно невозможно.

Йыхвиская волостная управа извлекла из своей ошибки урок и наняла адвоката Аллана Валка, чтобы тот представлял ее интересы в суде.

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