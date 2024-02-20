Первая победа Репинского: волость Йыхви может отказаться от иска на сумму почти в 41 000 евро

На первое предварительное слушание волость Йыхви, подавшая гражданский иск против Репинского, направила в суд юрисконсульта волости Сильвера Пеэпмаа, которого, однако, уже допрашивали в ходе досудебного разбирательства. Кроме того, он и со стороны защиты, и со стороны прокуратуры был заявлен в качестве одного из свидетелей. Однако быть в этих двух ролях одновременно невозможно.