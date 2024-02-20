ШИЗО, отказ в медпомощи, травля. Кто еще из российских политзаключенных под угрозой?

Владимир Кара-Мурза

Оппозиционный политик и общественный деятель, вернувшийся из-за границы в Москву после вторжения России в Украину, Владимир Кара-Мурза (за год до этого внесенный властями РФ в реестр «иноагентов») был арестован и приговорен к самому длительному (с учетом политического фактора преследования) сроку — 25 лет — по обвинениям в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией.

За неполный год отбывания наказания на Кара-Мурзу было составлено 14 протоколов о нарушении режима, он был переведен на строгие условия содержания в тюрьме и по состоянию на ноябрь 2023-го был отправлен в ШИЗО пять раз. В конце января этого года его перевели в новую колонию, ИК-7 в Омске, и там сразу же назначили на четыре месяца содержание в едином помещении камерного типа — по сути тюремном отсеке с особыми условиями внутри тюрьмы.

Состояние здоровья политика вызывает тревогу у его адвокатов, так как Кара-Мурза пережил два отравления неизвестными ядами — в 2015-м и 2017 году. Адвокат Кара-Мурзы подчеркивает, что на фоне этих отравлений развилась полинейропатия — заболевание периферийной нервной системы, и у Владимира полноценно работает только кисть одной руки.

Алексей Горинов

Муниципальный депутат Красносельского совета депутатов в Москве, Горинов стал первым, кто был осужден за антивоенные высказывания по так называемой статье о «фейках» в отношении российской армии. В июле 2022 года суд назначил ему семь лет тюрьмы, после апелляции в сентябре 2022-го срок был сокращен на один месяц. Горинова увезли во владимирскую ИК-2 в Коврове (там же первое время после осуждения содержался Алексей Навальный). В ШИЗО его сажали пять раз.