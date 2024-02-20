История повторяется: „Наполи“ уволил очередного тренера за 2 дня до матча ЛЧ с „Барселоной“
Вальтер Мадзарри покинул пост главного тренера „Наполи“. Это вторая смена тренера в „Наполи“ за сезон. В ноябре был уволен Руди Гарсия, которого назначили перед началом нынешнего сезона. Блогер RusDelfi „Нелетучий голландец“ рассказывает о повторении кризиса в „Наполи“.
В 1990-м „Наполи“ последний раз до прошлого года стал чемпионом Италии. На следующий год команда стала 8-й.
Марадона сыграл 18 матчей и никак не мог ментально поймать свою волну. Где-то выдыхал после нервного чемпионата мира, где он после полуфинала стал врагом всей Италии, кроме Неаполя, где-то просто психовал на поле, а концовку и вовсе пропустил из-за того, что попался на кокаине. Интересно, что последнее даже пошло на пользу команде - с Диего в расхристанном состоянии играли хуже, чем с почти таким же талантливым Дзолой.
Плюс сдал Карека, а в защите был бардак после ухода чемпионского кипера Джулиани в „Удинезе“.
В итоге 8-е место ещё немного льстит тому коллективу: без финишного рывка (8 последних игр не проигрывали, правда и побед, и ничьих было по 4) было бы ещё хуже. Но и без того отставание в -9 (при 2 очках за победу) от тройки и в -14 от чемпионов из „Сампы“ - это было как-то совсем уж неприлично.
От зоны вылета отрыв был меньше (12 очков), чем от 1-го места. „Лацио“, финишировавший 11-м, отстал всего на 2 очка.
И вот история повторяется. Марадона после той дисквалификации ушёл, летом команды покинул тренер Бигон, и вся эта золотая эра плавно свернулась. Сейчас Спаллетти догадался, что надо валить ещё прошлым летом, без него просто какой-то цирк, в котором сейчас появится уже третий за сезон конферансье-дрессировщик.
Де Лаурентис после неудачи с Гарсией решил удариться в ностальгию со стажем, но Маццари ожидаемо провалился, теперь время ностальгии с меньшим количеством звёздочек - временщиком станет бывший помощник Сарри и Спаллетти Кальцона, который ещё и совмещать будет с работой в сборной Словакии, которую он вывел на Евро (не вывести из группы, в которой были словаки, надо было ещё суметь).
Но хоть что-то изменилось к лучшему - в этот раз главная звезда свалит через год после чемпионства за солидные деньги, если, конечно, Осимхен не залетит в ближайшую пару месяцев с кокаином. Сотню лямов за него клуб точно выручит, а если ещё додумаются Хвичу продать сейчас, а не ждать, пока на третий год станет совсем уж очевидно, что к нему просто привыкли, то ещё миллионов 70-80 можно будет сбить с каких-нибудь дурачков.
В идеале в „ПСЖ“ его спихнуть, там как раз вакансия появится на левом фланге. Де Лаурентис же продюсер, и не из последних - должен чувствовать момент, когда пора выходить в кэш.
Как фану „Динамо“, который успел повидать массу приходов в клуб людей примерно того же уровня связи с командой, что и Маццари с Кальцона в „Наполи“, интересно в этом всём одно.
Как по-итальянски будет „неапольское сердце“?
21 февраля „Наполи“ сыграет с „Барселоной“ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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