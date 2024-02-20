История повторяется: „Наполи“ уволил очередного тренера за 2 дня до матча ЛЧ с „Барселоной“

В 1990-м „Наполи“ последний раз до прошлого года стал чемпионом Италии. На следующий год команда стала 8-й.

Марадона сыграл 18 матчей и никак не мог ментально поймать свою волну. Где-то выдыхал после нервного чемпионата мира, где он после полуфинала стал врагом всей Италии, кроме Неаполя, где-то просто психовал на поле, а концовку и вовсе пропустил из-за того, что попался на кокаине. Интересно, что последнее даже пошло на пользу команде - с Диего в расхристанном состоянии играли хуже, чем с почти таким же талантливым Дзолой.

Плюс сдал Карека, а в защите был бардак после ухода чемпионского кипера Джулиани в „Удинезе“.

В итоге 8-е место ещё немного льстит тому коллективу: без финишного рывка (8 последних игр не проигрывали, правда и побед, и ничьих было по 4) было бы ещё хуже. Но и без того отставание в -9 (при 2 очках за победу) от тройки и в -14 от чемпионов из „Сампы“ - это было как-то совсем уж неприлично.

От зоны вылета отрыв был меньше (12 очков), чем от 1-го места. „Лацио“, финишировавший 11-м, отстал всего на 2 очка.

И вот история повторяется. Марадона после той дисквалификации ушёл, летом команды покинул тренер Бигон, и вся эта золотая эра плавно свернулась. Сейчас Спаллетти догадался, что надо валить ещё прошлым летом, без него просто какой-то цирк, в котором сейчас появится уже третий за сезон конферансье-дрессировщик.

Де Лаурентис после неудачи с Гарсией решил удариться в ностальгию со стажем, но Маццари ожидаемо провалился, теперь время ностальгии с меньшим количеством звёздочек - временщиком станет бывший помощник Сарри и Спаллетти Кальцона, который ещё и совмещать будет с работой в сборной Словакии, которую он вывел на Евро (не вывести из группы, в которой были словаки, надо было ещё суметь).