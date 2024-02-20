Утверждал ли телеканал France 24, что визит Макрона в Украину отменили из-за готовившегося покушения?

Ведущий новостей на французском языке говорит: „Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был отменить свой визит в Украину из-за готовившегося на него покушения. По словам источника, близкого к Национальному совету по разведке, эту попытку пресекли французские спецслужбы, которым удалось перехватить переписку и звонки участников покушения. По замыслу украинских властей, нападение должно было ещё раз привлечь внимание мировой общественности к Украине и позволить увеличить поставки оружия в Украину. Украинские власти планировали переложить ответственность за нападение на президента Франции на российскую сторону и обвинить страну в террористических методах ведения войны“.

Визит Макрона в Украину был запланирован на 13–14 февраля, французский президент должен был посетить Одессу и Киев. Однако 11 февраля издание Challenges со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что поездка отложена, в частности, из соображений безопасности. Иных подробностей журналисты не представили, администрация президента также не выступала с дополнительными заявлениями по этому поводу.

Также на видео демонстрируются скриншоты личной переписки в Telegram, однако из-за низкого качества можно разобрать лишь отдельные слова на украинском языке.

В кадре — настоящий ведущий France 24 Жюльен Фанкюи, он освещает новости на этом телеканале с 2007 года. Однако на официальном YouTube-канале этого СМИ, как и в других авторитетных французских изданиях, «Проверено» не удалось обнаружить сообщений о готовившемся в Украине покушении на Макрона. Отметим, что на французском языке новость в принципе не распространялась в сколько-нибудь серьёзных источниках.

В начале сюжета можно увидеть субтитр, рассказывающий об освобождении двух израильских заложников в Рафахе. Эта тема в эфире France 24 действительно обсуждалась 12 февраля, только подпись была оформлена чуть иначе, с картинкой сбоку.

В тот же день французские СМИ передавали и другие новости, фигурирующие в титрах, так что основой для вирусного видео, скорее всего, послужил реальный эфир France 24. В то же время в глаза бросаются и явные ляпы — так, артикуляция Фанкюи на видео не всегда соответствует речи, а с 31-й по 33-ю секунду можно увидеть, как зубы его нижней челюсти внезапно „перескакивают“ на верхнюю.

Всё это говорит о том, что видео было создано при помощи нейросети. Такой же вывод сделали на телеканале France 24. Отвечая на запрос агентства ТАСС, они опровергли своё отношение к этой новости. Позднее на канале вышли два разоблачительных сюжета о видеоролике. Помимо прочего, французские журналисты обратили внимание, что была использована съёмка с экрана телевизора — плохое качество, по их мнению, было призвано скрыть следы вмешательства. Также информацию, поданную в видео, опроверг представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Согласно данным сервиса TGStat, первым видео в Telegram разместил канал «Кот Костян» 13 февраля в 20:43 по московскому времени. «Проверено» неоднократно уличало этот ресурс в распространении фейков, связанных с Украиной, в том числе и созданных при помощи нейросетей.

Макрон принял Зеленского в Париже 16 февраля. Президенты подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Итог: Фейк