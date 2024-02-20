„Всегда делайте различие между Путиным и Россией" : Юлия Навальная обратилась к Совету ЕС по иностранным делам

Вместо того, чтобы делать заявления, мы должны действовать. Давайте не будем обещать невозможное и не будем годами что-то обсуждать. Давайте делать. Сегодня я озвучу несколько предложений, но для начала я бы хотела объяснить почему их делаю.

Путин действительно начал войну. Путин убил моего мужа, отца Дарьи. Путин доказал, что не о чем вести переговоры. Он не понимает язык дипломатии и не признает никаких правил игры. Поэтому, может, и нам стоит перестать играть по правилам?

Моя дочь Дарья выступала в Европейском Парламенте два года назад. Она получала премию Сахарова от имени своего отца и сказала, цитирую: „Годы заигрываний с Путиным дали ему понять, что для повышения своего рейтинга он может и войну начать.“ Это было сказано в декабре 2021 года, за два месяца до войны. Дарье тогда было всего 20 лет, но ей уже все было понятно.

Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Путин живет в другом мире. Ему плевать на красные линии. Сколько же еще нарисованных кровью красных линий должно быть?

Я не могу сказать, что вы не видели этого всего, отвернулись или были безразличны. Нет, вы публиковали заявления, вы говорили правильные вещи. И я очень вам за это благодарна. Представители Европейского Союза присутствовали на судебных заседаниях Алексея. Европейская дипломатия поддерживала политических заключенных в России. Это были сильные и важные заявления, в которых упоминались красные линии, которые Путин не может переступить.

Благодарю вас за возможность выступить здесь. Я бы хотела, чтобы эта встреча состоялась при других обстоятельствах. Но правда в том, что три дня назад Владимир Путин убил моего мужа, Алексея Навального. Он убил самого близкого мне человека, отца моих детей. Он убил часть моего сердца и часть моей души. Где-то в далекой сибирской тюрьме, за полярным кругом, в вечной зиме. Путин не просто убил Алексея Навального. Он также попытался разрушить надежды миллионов россиян. Он убил символ стойкости, смелости и сопротивления.

Мой муж был героем и умер как герой, который боролся за свободу. А еще он был талантливым политиком. Он участвовал в выборах. Он сформулировал идеи для лучшего будущего нашей страны, чем вдохновил миллионы людей. Он создал сильную политическую организацию, Фонд борьбы с коррупцией. Организация никуда не денется, люди никуда не денутся, и идеи тоже не пропадут. Потому что идею невозможно запытать в тюрьме. И идею невозможно отравить Новичком.

Сегодня я обратилась к сторонникам Алексея с посланием. В нем говорится, что я продолжу его дело. Я сделаю все, чтобы невообразимая жертва Алексея не была напрасной. И добиться этого можно только одним способом — сделать так, чтобы его идея восторжествовала.

Что это за идея? Все очень просто. Она в том, что Россия может быть нормальной европейской страной. Такой же, как ваши. Мирной, демократической. Страной, где политические конфликты решаются путем честных выборов, а не в тюрьмах. Не ядами и не пулями. Я понимаю, что это может показаться скучным, потому что у вас все это уже есть. И вы принимаете это как как должное. Но у людей в России этого нет. Путин все это украл. Украл вместе с деньгами от продажи вам нефти и газа, вместе с надеждой на будущее, вместе со свободой.

Я продолжу дело Алексея Навального. Россия, свободная, мирная, счастливая… та самая прекрасная Россия будущего, о которой мечтал мой муж, — нужна нам как никогда раньше. Именно такая, какой ее представлял себе Алексей Навальный. Полная достоинства, справедливости и любви. Для меня важно обратиться к представителям всех европейских стран. Потому что наша „Прекрасная Россия будущего“ — это европейская страна.

И раз уж я упомянула речь Дарьи, процитирую ее и Алексея еще раз. Она сказала: „Когда я спросила отца: „Что ты хочешь, чтобы я сказала в Европейском парламенте?“, он ответил: „Скажи, что никто не смеет ставить знак равенства между Россией и Путиным“.