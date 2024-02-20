ВИДЕО | „Дайте мне наконец увидеть моего сына“. Мать Алексея Навального потребовала от Путина выдать тело политика для захоронения

„Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело, мне даже не говорят, где он находится“, — сказала Людмила Навальная.

„Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне наконец увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить“.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в суд в Салехарде подали иск о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Алексея Навального.

УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля. 17 февраля в ИК-3 в Харпе приехала мать Навального, ей выдали уведомление о его смерти и заявили, что тело Навального находится в морге Салехарда. Когда мать политика приехала туда, ей сказали, что тела у них нет. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело родственникам, пока не завершится проверка.

„Медиазона“ на основе анализа записей камер видеонаблюдения пришла к выводу, что тело Навального, скорее всего, из колонии увезли в морг Салехарда.

Через сервис „Дятел“ правозащитного проекта „ОВД-Инфо“ была запущена отправка обращений в Следственный комитет РФ с требованием выдать тело Алексея Навального его семье. По состоянию на 20 февраля, отправлено почти 69 тысяч обращений.

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