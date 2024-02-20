ВИДЕО | Невероятно! На Тартуском марафоне лыжник упал в воду, его одежда замерзла, но он дошел до конца!
Для Мартина Лаасмы, финишировавшего на Тартуском марафоне на 623-м месте, соревнования стали невероятным испытанием: он упал в реку после спуска на первых километрах, когда пытался избежать столкновения с другим лыжником.
„Сначала было спокойно, но потом произошло массовое падение. Я подъехал к краю, и две женщины упали. Я пытался всех объехать и соскользнул в реку на заднице. Я был в воде по грудь. Очень странная ситуация“, - вспоминает произошедшее Лаасма.
Несмотря на инцидент, он решил завершить марафон. „Когда я вытащил ноги, то подумал, что пробегу несколько километров. Одежда замерзла, но настоящий эстонский мужчина будет ехать до конца. А потом уже потеплело и ощущение холода прошло“, - сказал он.
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