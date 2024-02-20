За рубежом
20.02.2024, 15:30

МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ | Украинский солдат: от мобилизации зависит, выживем мы или погибнем

 
Почему украинские мужчины не в Украине - еще предстоит выяснить
Павел Казарин
Павел Казарин
ФОТО: Erakogu

„Жертвы мобилизации не те, кому придется надеть военную форму из-за мобилизации, а те, кто носит ее с 2022 года и не сможет снять до окончания войны“.

Украинский журналист Павел Казарин защищает свою страну с начала российского вторжения, и теперь его правильнее было бы называть солдатом, а не журналистом. Правда, во время отпуска он также иногда пишет обзорные статьи для „Украинской правды“ и украинского Forbes.

Мобилизация сейчас является наиболее острой проблемой в украинском обществе. По мнению бывшего главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, Украине необходимо в срочном порядке мобилизовать до полумиллиона человек. Но пока украинские политики во главе с президентом Владимиром Зеленским колеблются. Delfi поговорил с Казариным и спросил, что думают по этому поводу бойцы на передовой.

RusDelfi
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