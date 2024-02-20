20.02.2024, 15:30
МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ | Украинский солдат: от мобилизации зависит, выживем мы или погибнем
Почему украинские мужчины не в Украине - еще предстоит выяснить
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„Жертвы мобилизации не те, кому придется надеть военную форму из-за мобилизации, а те, кто носит ее с 2022 года и не сможет снять до окончания войны“.
Украинский журналист Павел Казарин защищает свою страну с начала российского вторжения, и теперь его правильнее было бы называть солдатом, а не журналистом. Правда, во время отпуска он также иногда пишет обзорные статьи для „Украинской правды“ и украинского Forbes.