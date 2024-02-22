22.02.2024, 21:49
„Я постараюсь предотвратить оккупацию Россией Эстонии и Украины“. Какой план у Алексея Арестовича?
Россия и Беларусь для Запада смешные, пока они не стреляют
„Моя цель – предотвратить приближающуюся к нам крупную катастрофу“, – объясняет в интервью Delfi мотивы своих действий Алексей Арестович.
Алексей Арестович стал одним из самых известных украинских политиков времен украинской войны и не скрывает, что планирует в будущем баллотироваться на пост президента Украины. В январе 2023 года он покинул команду Владимира Зеленского, где ранее занимал должность советника руководителя Офиса президента Украины. Арестович подал в отставку из-за критики собственных слов: он заявил, что российская ракета могла поразить жилой дом в Днепре, потому что ее отклонила от курса украинская зенитная ракета. Позже он заявил, что просто ошибся из-за переутомления.