„Я постараюсь предотвратить оккупацию Россией Эстонии и Украины“. Какой план у Алексея Арестовича?

Алексей Арестович стал одним из самых известных украинских политиков времен украинской войны и не скрывает, что планирует в будущем баллотироваться на пост президента Украины. В январе 2023 года он покинул команду Владимира Зеленского, где ранее занимал должность советника руководителя Офиса президента Украины. Арестович подал в отставку из-за критики собственных слов: он заявил, что российская ракета могла поразить жилой дом в Днепре, потому что ее отклонила от курса украинская зенитная ракета. Позже он заявил, что просто ошибся из-за переутомления.