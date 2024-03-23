Житель Рухну — Константину Пятсу: „Как в государстве может быть старейшина, если уже есть император?“

Солнечным утром 7 июля 1921 года Константин Пятс отправился из гавани курессареского яхт-клуба на остров Рухну на моторной лодке. Глава государства хотел познакомиться с природой острова и его жителями, но у этой поездки была и важная внешнеполитическая цель.