Эстонский Экспресс
23.03.2024, 09:05

Житель Рухну — Константину Пятсу: „Как в государстве может быть старейшина, если уже есть император?“

 
Константину Пятсу — 150 лет!
НА ХИЙУМАА: Константин Пятс с жительницами острова.
НА ХИЙУМАА: Константин Пятс с жительницами острова.
ФОТО: Filmiarhiiv

Во время одной из своих первых поездок по Эстонии глава государства Константин Пятс посетил остров Рухну.

Солнечным утром 7 июля 1921 года Константин Пятс отправился из гавани курессареского яхт-клуба на остров Рухну на моторной лодке. Глава государства хотел познакомиться с природой острова и его жителями, но у этой поездки была и важная внешнеполитическая цель.

В то время Эстония боролась с Латвией за остров Рухну — обе страны отчаянно хотели его заполучить. Главу государства сопровождали его брат Вольдемар Пятс, член Рийгикогу Юлиус Сельямаа, директор Таллиннской реальной школы Николай Канн, дипломат и преподаватель военного училища Виктор Негго и другие.

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