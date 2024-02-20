Внимание, таллиннцы! В связи с парадом в честь Дня независимости Эстонии общественный транспорт будет направлен в объезд

В этот период следует учесть значительные изменения в дорожном движении и маршрутах общественного транспорта. Горуправа просит запастись временем, чтобы добраться до пункта назначения, и приносит извинения за возможные неудобства.

В связи с генеральной репетицией парада Сил обороны, в пятницу, 23 февраля, с 18:30 до конца дня изменятся маршруты автобусов № 2, 3, 9, 11, 16, 21, 21В, 23, 24, 35, 40, 41, 41В, 42, 46 и 67 и троллейбусов № 1 и 3. С 21:00 до конца дня автобусы № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36 и 73 будут направлены в объезд. Направленный в объезд транспорт будет ходить по свободному графику.

В связи с празднованием Дня независимости и парадом Сил обороны, в субботу, 24 февраля, с 8:00 до 17:00 изменятся маршруты автобусов № 2, 3, 16, 21, 21В, 23, 24, 35, 40, 41, 41В, 42 и 67, а также троллейбусов № 1 и 3. С 12:00 до 14:30 автобусы № 5, 18, 18А, 20, 20А, 36 и 73 будут направлены в объезд. Направленный в объезд транспорт будет ходить по свободному графику.

В субботу, 24 февраля, трамвайное движение будет прекращено на всех линиях (№ 1, 2, 3, 4 и 5) с 12:00 до 14:00.

Во время ограничений общественный транспорт не будет ходить по площади Вабадузе, бульвару Каарли, участку Тоомпуйестеэ от Тынисмяэ до Палдиского шоссе, участку улицы Эндла от улицы Суур-Амеэрика до Тоомпуйестеэ, участку Пярнуского шоссе от площади Виру в обоих направлениях до площади Вабадузе, и по Пярнускому шоссе в направлении, ведущем из центра города, до улицы Лийвалайа, бульвару Мере на участке от площади Виру до улицы Ахтри и на участке Нарвского шоссе от площади Виру до улицы Хобуяама. Автомобильное движение на этих улицах также ограничено на время репетиции парада и празднования Дня независимости.