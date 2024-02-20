Что могло убить Алексея Навального? Доктор Попов о „синдроме внезапной смерти“

Сотрудники колонии „Полярный волк“ в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 17 февраля сообщили матери Алексея Навального и его адвокату, что политик умер от „синдрома внезапной смерти“. О таком диагнозе многие услышали впервые. Что же это такое? И действительно ли такой вердикт легко вынести без вскрытия, результаты которого до сих пор неизвестны? И при чем тут сообщения о тромбе, которые сначала появились в СМИ? Об этом RusDelfi поговорил с доктором Аркадием Поповым, руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы.