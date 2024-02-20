За рубежом
20.02.2024, 07:25

Что могло убить Алексея Навального? Доктор Попов о „синдроме внезапной смерти“

 
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Vuk Valcic | � 2024 by ZUMA Press Wire Service/Scanpix

Сотрудники колонии „Полярный волк“ в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 17 февраля сообщили матери Алексея Навального и его адвокату, что политик умер от „синдрома внезапной смерти“. О таком диагнозе многие услышали впервые. Что же это такое? И действительно ли такой вердикт легко вынести без вскрытия, результаты которого до сих пор неизвестны? И при чем тут сообщения о тромбе, которые сначала появились в СМИ? Об этом RusDelfi поговорил с доктором Аркадием Поповым, руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

До сих пор в инфополе существует несколько версий произошедшего (в том числе убийство), одна из которых - некий „синдром внезапной смерти“.

„Такое понятие действительно есть, это официальный диагноз, который есть в Международной классификации болезней I46, - подтверждает доктор Попов. - В данном случае речь идет о внезапной кардиальной смерти - это один из подвидов острого коронарного синдрома - в классическом понимании этого слова“.

RusDelfi
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