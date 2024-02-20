20.02.2024, 07:25
Что могло убить Алексея Навального? Доктор Попов о „синдроме внезапной смерти“
ФОТО: | � 2024 by ZUMA Press Wire Service/Scanpix
Сотрудники колонии „Полярный волк“ в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 17 февраля сообщили матери Алексея Навального и его адвокату, что политик умер от „синдрома внезапной смерти“. О таком диагнозе многие услышали впервые. Что же это такое? И действительно ли такой вердикт легко вынести без вскрытия, результаты которого до сих пор неизвестны? И при чем тут сообщения о тромбе, которые сначала появились в СМИ? Об этом RusDelfi поговорил с доктором Аркадием Поповым, руководителем Ляэне-Таллиннской центральной больницы.
До сих пор в инфополе существует несколько версий произошедшего (в том числе убийство), одна из которых - некий „синдром внезапной смерти“.