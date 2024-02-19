ГУР: в Испании убит Максим Кузьминов, в августе угнавший вертолет Ми-8 и передавший его украинцам

Как сообщила испанская газета ABC, во вторник тело гражданина Украины с множественными пулевыми ранениями было обнаружено соседом у гаража дома в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

Вскоре в соседнем городе Эль-Кампельо был найден сгоревший автомобиль, по одной из версий, использованный предполагаемым убийцей.

Ведется следствие, испанские правоохранительные органы пока публично не подтверждают личность погибшего, однако сообщение о смерти Максима Кузьминова, не вдаваясь в подробности, подтвердил Украинской службе Би-би-си представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

„Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил бывшую к себе, и нашли застреленным“, - цитирует „Украинская правда“ свой источник в Главном управлении разведки.

В сентябре прошлого года глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что его ведомство в ходе операции „Синица“ убедило летчика-штурмовика 319-го отдельного вертолётного полка Восточного военного округа Максима Кузьминова перелететь линию фронта и сдать украинцам боевой вертолет Ми-8.

Двое членов экипажа, которые не знали, что происходит, были убиты при попытке скрыться. Родственникам Кузьминова, по словам Буданова, до операции помогли покинуть Россию.

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