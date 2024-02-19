Очередная легенда великого „Милана“ Карло Анчелотти отправлена в отставку

„Марсель“ уволил Гаттузо. Слушайте, а как-то не выходит в тренерстве у игроков того великого „Милана“ Анчелотти. Ладно, там не будем считать Диду, который тренирует вратарей, бывшие первые номера и правда чаще работают с себе подобными. Мальдини, Янкуловски и Кошта пошли в менеджмент, Каладзе, в общем-то, тоже, только менеджмент не спортивный, Кафу с Амброзини и Кака просто умные и даже не пытались. Но среди тех, кто пробовал, просто катастрофа.

Стам - Зволле, молодёжка Аякса, Рединг, Фейеноорд (выкинули после 0-4 от Аякса), Цинцинатти (4 победы в 25 матчах, что успел сыграть в последнем сезоне).

Неста - Майами, Перуджа (проиграл в плей-офф за выход из Серии В), Фрозиноне (и тут), Реджана (пока тоже не впечатляет).

Костакурта - мелькнул по ходу сезона 2008-09 в Мантове, после чего завязал с тренерством. Аналогичный опыт, только чуть позже, и не в Италии, а в Дании был у Лаурсена. Роке Жуниор в Бразилии пробовал себя в паре команд, быстро вылетал оттуда. В общем, у запасных центрбеков той команды скопом не пошло.

Фавалли побывал в молодёжке Кремонезе, но и только, годик поработал и ушёл.

Оддо - увольняли, кажется, из каждой его команды, а у него уже 8 заходов было. Из Перуджи как-то дважды по ходу одного сезона уволили, в остальных было не сильно лучше.

Пирло - провалился в Ювентусе, в турецком Фатихе Как-его-таме тоже не блеснул, в Сампдории бесконечно далёк даже от борьбы за плей-офф.

Брокки - неудачи в Милане, Монце, и Виченце.

Зеедорф - неудача в Милане, китайском Шечжене (там, кстати, и Дида был), Депортиво и сборной Камеруна, уже 5 лет без работы после таких бенефисов.

Индзаги - очень далёк от успехов братца, за 10 лет работы тренером успел засветиться в 7 клубах, что уже о многом говорит, хоть как-то проявил себя лишь в Беневенто, с которым отдоминировал всех в Серии В, но потом провалился в Серии А.