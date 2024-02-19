Очередная легенда великого „Милана“ Карло Анчелотти отправлена в отставку
Французский „Марсель“, который не может победить в чемпионате Франции с середины декабря, уволил с поста главного тренера экс-футболиста „Милана“ Дженнаро Гаттузо. Блогер RusDelfi „Нелетучий голландец“ рассказывает об игроках того великого „Милана“ Анчелотти, которые не справились с ролью главного тренера.
„Марсель“ уволил Гаттузо. Слушайте, а как-то не выходит в тренерстве у игроков того великого „Милана“ Анчелотти. Ладно, там не будем считать Диду, который тренирует вратарей, бывшие первые номера и правда чаще работают с себе подобными. Мальдини, Янкуловски и Кошта пошли в менеджмент, Каладзе, в общем-то, тоже, только менеджмент не спортивный, Кафу с Амброзини и Кака просто умные и даже не пытались. Но среди тех, кто пробовал, просто катастрофа.
Стам - Зволле, молодёжка Аякса, Рединг, Фейеноорд (выкинули после 0-4 от Аякса), Цинцинатти (4 победы в 25 матчах, что успел сыграть в последнем сезоне).
Неста - Майами, Перуджа (проиграл в плей-офф за выход из Серии В), Фрозиноне (и тут), Реджана (пока тоже не впечатляет).
Костакурта - мелькнул по ходу сезона 2008-09 в Мантове, после чего завязал с тренерством. Аналогичный опыт, только чуть позже, и не в Италии, а в Дании был у Лаурсена. Роке Жуниор в Бразилии пробовал себя в паре команд, быстро вылетал оттуда. В общем, у запасных центрбеков той команды скопом не пошло.
Фавалли побывал в молодёжке Кремонезе, но и только, годик поработал и ушёл.
Оддо - увольняли, кажется, из каждой его команды, а у него уже 8 заходов было. Из Перуджи как-то дважды по ходу одного сезона уволили, в остальных было не сильно лучше.
Пирло - провалился в Ювентусе, в турецком Фатихе Как-его-таме тоже не блеснул, в Сампдории бесконечно далёк даже от борьбы за плей-офф.
Брокки - неудачи в Милане, Монце, и Виченце.
Зеедорф - неудача в Милане, китайском Шечжене (там, кстати, и Дида был), Депортиво и сборной Камеруна, уже 5 лет без работы после таких бенефисов.
Индзаги - очень далёк от успехов братца, за 10 лет работы тренером успел засветиться в 7 клубах, что уже о многом говорит, хоть как-то проявил себя лишь в Беневенто, с которым отдоминировал всех в Серии В, но потом провалился в Серии А.
Томассон - вылетал из вышки с Родой, взял время перезагрузиться и в Мальме был хорош, даже в группу ЛЧ вывел, но в Блэкберне не смог вывести команду в плей-офф Чемпионшипа, а по ходу этого сезона покинул клуб, когда даже место в десятке казалось амбициозной задачей.
Креспо - провалился в Парме, Модене и Банфилде, был хорош в Дефенсе (и Юстиции), в Сан-Паулу выиграл чемпионат штата, но уже по ходу сезона его попросили на выход, потому что в чемпионате страны всё было плохо. Оценивать работу в Катаре и ОАЭ - такое себе, но ок, это почти тянет на исключение.
Шевченко - со сборной точно общее впечатление в плюс, но в Дженоа было просто ужасно всё, и кажется, что заход в УАФ не только от желания реформировать украинский футбол, но и от отсутствия предложений Шевченко-тренеру. В Генуе у него точно вышло хуже, чем у Джилардино. Но и Альберто рано считать успешным коучем, в Про Верчелли и Сиене он не то, чтобы впечатлял.
Ну, и Гаттузо - Сьон, Палермо, ОФИ, Пиза, Милан, Наполи, Валенсия, Марсель. Набор впечатляет, но больше не результатами, а умением Жорже Мендеша продвигать своего клиента.
Итого не сильно впечатляет, как для команды, которая как раз славилась умным футболом и в которой хватало людей, которые, как говорится, прошли эту игру. Конечно, работа тренером такая штука, что сегодня на коне, а завтра глотаешь пыль, и наоборот, но всё же общее сальдо выглядит неутешительным.
И, пожалуй, подтверждает теорию, согласно которой Карло Анчелотти - великий знаток душ человеческих, но вот с теоретическим багажом, которым можно было бы поделиться с подопечными, у него не то чтобы сложилось. Конспекты Карлетто явно проигрывают в объёме конспектам Лобановского, Михелса или Сакки. Некоторым вещам просто нельзя научить.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.