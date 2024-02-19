После захвата Авдеевки российские войска наступают на трех направлениях: что происходит на фронте

В очередном отчете ISW сказано, что российские силы пытаются воспользоваться задержками в предоставлении Киеву западной помощи и проводят как минимум три наступательных операции: вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и в районе поселка Работино на западе Запорожской области.

Однако, как считают аналитики ISW, сложившаяся оперативная ситуация не так проста, как, возможно, хотелось бы Москве.

По мнению американских экспертов, после выхода из Авдеевки ВСУ теперь, скорее всего, смогут создать новую линию обороны недалеко от города, что может привести к новым ожесточенным боям в этом районе.

Задержки с помощью

После вывода украинских войск из Авдеевки ISW и несколько украинских и западных источников пришли к выводу, что задержки в предоставлении Киеву западной помощи, в первую очередь — артиллерийских боеприпасов и критически важных систем ПВО, не позволили украинским войскам удержать Авдеевку.

Критическая нехватка поставляемого Западом снаряжения и опасения по поводу возможного прекращения американской военной помощи вынудили украинские войска сократить количество используемых материальных средств и вооружений по всему фронту.

Вероятно, это побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области — в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска вышли из Авдеевки, чтобы избежать окружения после нескольких месяцев ожесточенных российских атак.

Несмотря на утверждения российской стороны о беспорядочном отступлении украинских сил и отсутствии у них заранее подготовленных рубежей обороны к западу от Авдеевки, у ISW нет данных, подтверждающих это.