Почему тело Навального до сих пор не отдали родственникам?

Как минимум, тот факт, что тело его прячут, наводит нас на мысли, что версия о сознательном убийстве имеет право на жизнь. Вполне возможно, что труп со следами пыток, например. Или каких-то ядов, которые нельзя, чтобы были выявлены в результате независимых экспертиз. Это может быть объяснением, почему они устроили свистопляску с трупом.

Есть и второе объяснение - нельзя исключать, что никакой конспирологии нет, в есть желание не допустить похорон.

По закону, у Следственного комитета есть месяц, чтобы провести экспертизу и так далее - то есть, труп можно месяц не отдавать родственникам. То есть, 18 марта этот срок истечет, а выборы 17-го.

Властям важно, чтобы не было картинки, которая демонстрирует массовость сторонников оппозиции, недовольных, противников войны. Неслучайно сейчас идут попытки помешать гражданам создавать стихийные мемориалы, возлагать цветы, как это происходило у Соловецкого камня.

Смотрите передачу полностью в видео ниже.

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