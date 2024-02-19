На смерть Алексея Навального. Колонка Ильи Бера

Говоря о нём сейчас, люди раскрываются. Кто-то делится своей болью и ощущением безысходной тоски. Кто-то, наоборот, следуя заветам Алексея, пишет о том, как важно не опускать руки, не терять надежду, сплотиться, начать, наконец, что-то делать самим. Кто-то демонстрирует свой цинизм, гнилое нутро, незнание или просто тупость.

Навальный давно стал символом. Символом, который оторвался от своей физической оболочки, зажил собственной виртуальной жизнью в коллективном сознании и в коллективном бессознательном. В этом смысле его безвременная гибель в реальном мире не ослабляет его влияния на будущее, а напротив, многократно это влияние усиливает. Алексей сознательно выбрал путь героя, и теперь этот путь завершён. Остался большой миф о Навальном в культурологическом смысле. Я осмелюсь дать прогноз, что он станет одним из основополагающих русских мифов и внутри страны, и снаружи.