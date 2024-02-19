19.02.2024, 17:15
На смерть Алексея Навального. Колонка Ильи Бера
ФОТО: | Splash News
В России популярен афоризм: „О ком бы человек ни говорил, он всегда говорит о себе“. Как в любом красивом парадоксе здесь есть изрядная доля преувеличения, вероятно даже некорректное обобщение. Тем не менее, для описания большинства откликов на смерть Алексея Навального фраза кажется чрезвычайно точной.
Говоря о нём сейчас, люди раскрываются. Кто-то делится своей болью и ощущением безысходной тоски. Кто-то, наоборот, следуя заветам Алексея, пишет о том, как важно не опускать руки, не терять надежду, сплотиться, начать, наконец, что-то делать самим. Кто-то демонстрирует свой цинизм, гнилое нутро, незнание или просто тупость.