Зеленый фитнес: как прокатиться на велошредере и спасти планету от лишнего пластика?
В 2023 году Таллинн носил титул Зеленой столицы Европы, кроме того, минувший год был также годом движения, и объединив эти две идеи, команда Precious Plastic Estonia предложила столице сделать велошредер, который измельчает пластик и при этом не использует электроэнергию. На улицах Таллинна он вызвал неподдельный интерес и массу вопросов о том, как именно уже сегодня перерабатывают пластик.
«В 2023 году в мире было произведено 420 миллионов кубических тонн пластика, – говорит член команды Preсious Plastic Estonia Даниил Ралев. – И еще по столько же было произведено в позапрошлом и в позапозапрошлом году. Мы никуда не денемся от этой проблемы, мы должны искать решение. И чем больше мы побуждаем людей думать, говорить об этом и осознавать эти логические связи, тем больше шансов, что мы решим эту проблему. Основная идея в том, чтобы побудить даже к небольшим действиям: например, лишний раз подумать – возможно, вам не нужен этот, еще один пластиковый пакет. И такие маленькие шажочки двигают нас в правильном направлении. Нет какого-то уникального решения, по сути все заключается в том, что ты смотришь на свое потребление и думаешь, насколько тебе это нужно».
Что такое Precious Plastic в мировом масштабе и в Эстонии, как измельчается пластик, который направляется на вторичное использование, как работают машины, создающие из него скакалки, карточницы, карабины, настенные часы и многое другое – смотрите в видео!
Дополнительная информация: tallinn.ee/ru, greentallinn.eu/ru