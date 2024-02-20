Зеленый фитнес: как прокатиться на велошредере и спасти планету от лишнего пластика?

«В 2023 году в мире было произведено 420 миллионов кубических тонн пластика, – говорит член команды Preсious Plastic Estonia Даниил Ралев. – И еще по столько же было произведено в позапрошлом и в позапозапрошлом году. Мы никуда не денемся от этой проблемы, мы должны искать решение. И чем больше мы побуждаем людей думать, говорить об этом и осознавать эти логические связи, тем больше шансов, что мы решим эту проблему. Основная идея в том, чтобы побудить даже к небольшим действиям: например, лишний раз подумать – возможно, вам не нужен этот, еще один пластиковый пакет. И такие маленькие шажочки двигают нас в правильном направлении. Нет какого-то уникального решения, по сути все заключается в том, что ты смотришь на свое потребление и думаешь, насколько тебе это нужно».