ФОТО | Эстонские биатлонистки, которые заняли на ЧМ 4-е место, вернулись на родину. „У нас еще не было времени осмыслить результат“

17 февраля женская эстонская сборная по биатлону (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюльм и Йоханна Талихярм) заняла четвертое место на чемпионате мира в чешском Нове-Место. Это лучший результат для эстонских биатлонисток в командных соревнованиях. До этого лучшим результатом было девятое место, завоёванное на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Елена Полякова, Эвели Петерсон, Криста Лепик).

Сборная Эстонии боролась за медали до последней эстафеты. Там Талихярм поразила первые три отметки, но затем вмешался сильный ветер, который помешал ей закрыть оставшиеся мишени. Если бы она отстреляла на ноль, Эстония выиграла бы бронзовую медаль.

„Теоретически дело могло дойти и до штрафного круга. Биатлон – это такой вид спорта, в котором бесконечно много „если бы было“ и „если бы не было“. У нас четвертое место, и мы этому очень рады“, — ответила Йоханна Талихярм.

Кроме того, Томингас (10-е место в гонке преследования, 8-е место в масс-старте), Эрмитс (12-е место в масс-старте, 13-е место в индивидуальной гонке) и Кристо Сиймер (14-е место в индивидуальной гонке) поднялись на лучшие места в истории эстонского биатлона в титульных соревнованиях (ОИ и ЧМ). Ранее лучшим результатом у эстонских биатлонистов было 15-е место. Такого результата добились Роланд Лессинг на дистанции 20 км в 2015 году и Урмас Калдвеэ в спринте в 1993 году.

„Здорово вернуться в Эстонию. Не каждый раз в аэропорту можно получить букеты цветов и увидеть прекрасных людей. Все приветствуют нас теплыми объятиями“, — сказала Эрмитс по прибытию в Таллинн.

Эрмитс согласилась, что за эти две недели они преподнесли себе и всему эстонскому народу большой сюрприз.