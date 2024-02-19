Санкции ЕС в защиту прав человека назовут именем Навального

Санкционный механизм ЕС в защиту прав человека назовут именем российского оппозиционера Алексея Навального в память о нем. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 19 февраля, сообщает корреспондентка DW из Брюсселя, где проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Ужесточение санкций против РФ

По словам Борреля, после смерти Навального Евросоюз должен выразить солидарность с российскими оппонентами Кремля. "Мы должны направить российской оппозиции послание поддержки", - указал он журналистам перед началом заседания, в котором участвует вдова оппозиционера Юлия Навальная.

По словам Борреля, в связи со смертью Навального государства ЕС будут искать возможности ввести дополнительных санкций против виновных в этой трагедии и самого президента РФ Владимира Путина, который "несет наибольшую ответственность" в связи со случившимся.

Одновременно глава европейской дипломатии заявил о необходимости поддерживать Украину. "На обоих фронтах - политическом и военном - мы должны продолжать поддержку Украины и россиян, которые хотят жить свободно", - добавил он.

Смерть Навального и протесты в РФ и других странах

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального, отбывавшего длительный срок заключения в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. С этого дня в России и других странах мира проходят стихийные акции в память о российском оппозиционере. Семья и команда Навального, а также мировые политики и СМИ считают его смерть убийством и возлагают ответственность за него на российское руководство.