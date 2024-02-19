ДТП в этом году произошло на треть больше обычного

В начале этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло на целых 37% больше дорожно-транспортных происшествий, сообщила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Если в обычный день с клиентами дорожного страхования ERGO в среднем происходит 35 дорожно-транспортных происшествий, то на начало нынешнего года пришлось несколько поистине черных дней. Например, 12 января произошло целых 80 аварий, очень тяжелыми днями также оказались 5 и 6 января.

Страдали ото льда и пешеходы. В этом году зарегистрировано 200 случаев ущерба в связи с падениями, из них причиной 40% были скользкие условия, пояснила Лепвальтс причины несчастных случаев. „Наиболее часто люди, конечно, поскальзываются на улице“, – добавила она. 30% всех травм, зарегистрированных в связи с падением из-за скользких условий, зарегистрированы в этом году в Таллинне, что логично с учетом плотности населения в столице. Часто несчастные случаи происходят, когда люди садятся в автомобиль или выходят из него, наступая на лед.

Наиболее распространенными травмами, по словам Лепвальтс, являются травмы запястья, переломы руки, травмы головы. Довольно часто травмам головы сопутствуют повреждения зубов. Легкие травмы, полученные в результате падения, проходят сами, но в тяжелых случаях человек может быть вынужден несколько месяцев не работать, и приходится рассчитывать на снижение доходов. „Средняя сумма ущерба в связи со скользкими условиями составляет 700 евро. Как правило, мы выплачиваем компенсацию и суточное возмещение за период восстановления после травмы“, – уточнила Лепвальтс.

Во избежание травм следует проявлять осторожность: запастись временем, не спешить и по возможности использовать обувь с рельефной подошвой и хорошим сцеплением. При переходе дороги следует учитывать, что приближающийся автомобиль может не успеть вовремя затормозить.

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