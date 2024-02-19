МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: убийство Навального должно стать последним „будильником“ для российской оппозиции

Новость о смерти 47-летнего российского оппозиционного политика в прошлую пятницу стала для многих людей шоком, хотя тот факт, что российский режим постоянно устраняет и убивает своих противников, в 2024 году не должен уже удивлять никого. Ряд российских эмигрантов, желая подчеркнуть собственную значимость, смело называет себя „российскими политиками“, что является преувеличением. Алексей Навальный действительно был одним из последних российских политиков, который боролся против путинского режима. Борьба была несправедливая и неравная, Навальный пал.

Тем не менее, даже в таких условиях, когда российские СМИ, выборы и законы давно стали лишь реквизитами на сцене российского диктатора, Навальному удавалось делать невозможное: привлечь людей, которые разделяли его идеи и поддерживали его, которые вместе с ним выходили на улицы, чтобы прогнать Путина и его окружение. Навальный обладал личным мужеством и смелостью и был примером для других. Он не позволил путинскому режиму сломать себя, смеялся в лицо „судьям“, понимая, что смех сильнее страха. Для российской оппозиции Алексей Навальный - еще одна фигура в ряду уже ушедших (убитых режимом) героев.