МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: убийство Навального должно стать последним „будильником“ для российской оппозиции
Путинский режим не рухнет сам собой. Надежда на то, что получится пересидеть его и дождаться, когда все вдруг нормализуется, никогда не воплотится в жизнь без борьбы, без реальных действий. Победы добра над злом без борьбы не бывает. Самопожертвование Алексея Навального не должно стать напрасным.
Новость о смерти 47-летнего российского оппозиционного политика в прошлую пятницу стала для многих людей шоком, хотя тот факт, что российский режим постоянно устраняет и убивает своих противников, в 2024 году не должен уже удивлять никого. Ряд российских эмигрантов, желая подчеркнуть собственную значимость, смело называет себя „российскими политиками“, что является преувеличением. Алексей Навальный действительно был одним из последних российских политиков, который боролся против путинского режима. Борьба была несправедливая и неравная, Навальный пал.