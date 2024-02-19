Мнение
19.02.2024, 15:50

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: убийство Навального должно стать последним „будильником“ для российской оппозиции

 
Ольга Штраубе
Российские оппозиционные политики Борис Немцов (слева) и Алексей Навальный.
Российские оппозиционные политики Борис Немцов (слева) и Алексей Навальный.
ФОТО: Misha Japaridze | Scanpix

Путинский режим не рухнет сам собой. Надежда на то, что получится пересидеть его и дождаться, когда все вдруг нормализуется, никогда не воплотится в жизнь без борьбы, без реальных действий. Победы добра над злом без борьбы не бывает. Самопожертвование Алексея Навального не должно стать напрасным.

Новость о смерти 47-летнего российского оппозиционного политика в прошлую пятницу стала для многих людей шоком, хотя тот факт, что российский режим постоянно устраняет и убивает своих противников, в 2024 году не должен уже удивлять никого. Ряд российских эмигрантов, желая подчеркнуть собственную значимость, смело называет себя „российскими политиками“, что является преувеличением. Алексей Навальный действительно был одним из последних российских политиков, который боролся против путинского режима. Борьба была несправедливая и неравная, Навальный пал.

Тем не менее, даже в таких условиях, когда российские СМИ, выборы и законы давно стали лишь реквизитами на сцене российского диктатора, Навальному удавалось делать невозможное: привлечь людей, которые разделяли его идеи и поддерживали его, которые вместе с ним выходили на улицы, чтобы прогнать Путина и его окружение. Навальный обладал личным мужеством и смелостью и был примером для других. Он не позволил путинскому режиму сломать себя, смеялся в лицо „судьям“, понимая, что смех сильнее страха. Для российской оппозиции Алексей Навальный - еще одна фигура в ряду уже ушедших (убитых режимом) героев.

RusDelfi
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