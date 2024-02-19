В Латвии передано в суд дело о жестоком убийстве 7-летней девочки: перед судом предстанут отец и мачеха

Согласно обвинительному заключению, Владимир Рейников и его спутница жизни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали конфликтовать по поводу претензий бытового характера относительно маленькой Юстине. Отец и мачеха никак не могли справиться с воспитанием и опекой ребенка.

Обвиняемые, понимая, что находящаяся рядом с ними Юстине находится в беспомощном положении и не может оказать им физического сопротивления, сначала стали на нее кричать, а также наносить ей удары по голове и телу. В итоге, ребенку нанесли тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Чтобы скрыть тело и следы преступления, отец отвез Юстине в другую волость, где спрятал в подвале заброшенного дома, после чего начал вводить в заблуждение полицию и общественность об обстоятельствах исчезновения дочери.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под арестом.

5 мая 2023 года в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. Предположительно, она ушла из дома в пятницу вечером около 19:00 и не вернулась.

Полиция и волонтеры провели масштабные поиски на десятках квадратных километров, но они долгое время оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе и о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека — отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд дал санкцию на арест обоих подозреваемых. Оба подозреваются в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, которая в силу своего возраста была не в состоянии защитить себя.