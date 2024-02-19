Куда сходить в преддверии Дня независимости? Список мероприятий в Нарве

Сегодня, 19 февраля, в 17:00 в нарвской центральной библиотеке пройдет встреча с эстонским музыкантом, композитором и писателем Микко Тарго. Вход бесплатный.

24 февраля, 8:30. Возложение венков к монументу в память об Освободительной войне. Место проведения - Нарвское гарнизонное кладбище.

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