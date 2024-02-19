Куда сходить в преддверии Дня независимости? Список мероприятий в Нарве(2)
24 февраля в Эстонии отмечается главный государственный праздник — День независимости. Какие мероприятия, ему посвященные, проходят в Нарве?
Сегодня, 19 февраля, в 17:00 в нарвской центральной библиотеке пройдет встреча с эстонским музыкантом, композитором и писателем Микко Тарго. Вход бесплатный.
22 февраля, 17:30. Концерт, посвященный Дню независимости Эстонской республики. Пройдет в Нарвском Доме детского творчества. Вход бесплатный.
23 февраля, 11:00. Музыкальная программа „Лучшее место на земле“. Место проведения - Дом культуры Ругодив, вход - 3,5 евро.
24 февраля, 8:30. Возложение венков к монументу в память об Освободительной войне. Место проведения - Нарвское гарнизонное кладбище.
24 февраля, 8:00 - 11:30. Экскурсия „Барочные символы и мифы Нарвы“ на выставке „Незабываемый город“. Место - Нарвский музей.
24 февраля, 9:00 - 12:30. Празднование 106-й годовщины Эстонской республики. Место - Нарвская художественная резиденция
24 февраля, 10:00 - 14:00. Нарвский лыжный заезд. Место - спортивный центр Äkkeküla.
24 февраля, 15:00. IV Международный фестивальалантов „Magic feast Narva 2024“. Место проведения - Дом культуры Ругодив
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