„Я хочу мира. На любых условиях“. Прифронтовой Лиман разрывается между решимостью и отчаянием
Ни один город не может в полной мере передать дух украинского народа, продолжающего борьбу с российской агрессией после почти двух лет войны. Но, возможно, Лиман близок к этому.
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Это маленький, полуразрушенный железнодорожный узел, сначала захваченный Россией, затем освобожденный, а теперь оказавшийся в ловушке у линии фронта в Донбассе. Его мирные жители, кажется, разрываются между решимостью и отчаянием.
«Сейчас важен только мир. Я хочу мира. Только мир. На любых условиях», — говорит Александр Роговец, 74-летний предприниматель на пенсии, живущий в одиночестве в ледяных руинах девятиэтажного дома на окраине Лимана.
Когда мы впервые встретились с Александром и его восемью кошками ровно год назад — через несколько часов после того, как российская ракета разнесла одну сторону его девятиэтажки, — он разделял всеобщую веру в то, что Украина все еще может выиграть эту войну.
«Теперь у меня было время подумать, и я изменил свое мнение. Слишком много людей гибнет», — сказал он на прошлой неделе, предположив, что пришло время обменять землю на мир с Россией.
Такое мнение нечасто услышишь в Украине, и, возможно, мало кто испытывает те же чувства. Но оно иллюстрирует влияние, которое, могут оказывать на измученное население нескончаемые месяцы конфликта.
Несколько взрывов прогремели над городом со стороны линии фронта, расположенной в 15 км к востоку. Александр, выглядевший осунувшимся и немытым, зашаркал в сторону темной лестницы.
Провал контрнаступления Украины в прошлом году тяжело отразился на многих жителях Лимана. Город расположен слишком близко к фронту, поэтому не может рассчитывать на значительные средства от центрального правительства на восстановление. Городской совет ограничивается выплатой пенсий, попытками восстановить электроснабжение и отправкой рабочих бригад для подрезки деревьев. Главный мост, ведущий в город, по-прежнему представляет собой разбомбленные руины.
«Нашу молодежь истребляют. Если так будет продолжаться, то Украины не останется», — говорит 80-летняя Надежда Анатольевна, когда звук очередного далекого взрыва почти незаметно проносится по двору, где она и другие пенсионеры стоят в очереди за продовольственной помощью.
«Мне кажется, эта война будет продолжаться еще долго», — говорит 63-летняя Наталья Мартыненко, притопывая на морозе.
Но уныние здесь разделяют не все.
В городе, построенном вокруг некогда важного железнодорожного узла, от которого сейчас остались переломанные рельсы и обрывки кабелей, по-прежнему живут несколько сотен детей. Они учатся онлайн, но часто собираются, чтобы получить помощь с домашней работой и пообщаться с друзьями.
«У меня есть все, что мне нужно. Мне больше ничего не надо, кроме мира и спокойствия», — говорит 14-летняя Аня, хихикая с тремя подружками в глубине теплого класса. Все они говорят, что уже привыкли к новому образу жизни, который теперь стал «нормальным».
Когда мы приезжали сюда год назад, многие жители Лимана ютились в подвалах, после того как пережили российские бомбардировки и оккупацию Лимана, а также его последующее освобождение украинскими войсками.
На прошлой неделе на Железнодорожной улице несколько членов семьи Дмитренко все еще спали под землей.
«Наша квартира разрушена. Куда нам еще идти?» — спрашивает Мария Дмитренко, отворачиваясь от телевизора, прикрепленного к стене подвала. Но она рада, что открылось больше магазинов, электричество стало бесперебойным, а ее дочь Ирина, бухгалтер на железной дороге, нашла новую работу в муниципальном совете.
«Сейчас немного лучше, чем было год назад. Слава Богу, есть общественный транспорт и другие службы. Мы все устали, физически и морально. Но мы ждем победы. Я не думаю, что [переговоры] возможны после того, как столько людей было убито. Как можно вести переговоры с убийцами?» — говорит 42-летняя Ирина, добавляя, что, по ее мнению, сочувствовавшие России жители давно покинули Лиман.
Мэр города Александр Журавлёв недавно переехал со своим офисом в новое здание в надежде избежать российских обстрелов. Он сказал, что не имеет права говорить об усталости или пессимизме, но признал, что его беспокоят сообщения о том, что США могут прекратить поставки оружия Украине.
«Нам нужно договориться о продлении военной помощи, потому что, как вы знаете, мы боремся с монстром. С монстром, у которого много нефти и газа, на которые можно купить оружие. Пока что наши военные держатся изо всех сил…, но им не хватает оружия и боеприпасов, и это вызывает серьезную озабоченность».
У города есть планы на случай, если потребуется еще одна эвакуация.
Но есть и другие насущные проблемы, в том числе то, что ни один участок сельскохозяйственных угодий в этом районе не был очищен от мин.
Когда мы готовились к выезду из Лимана, из-за грохота далеких взрывов задребезжали немногие оставшиеся целыми окна на Железнодорожной улице.
Сразу за окраиной города грузовики остановились на снегу, чтобы собрать сотни сосновых бревен, распиленных бригадой рабочих.
Нам сказали, что эти бревна, вероятно, будут использованы для укрепления оборонительных траншей. Украина строит их в срочном порядке, готовясь противостоять очередному российскому наступлению, которое может снова угрожать Лиману и остающимся в городе жителям.
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