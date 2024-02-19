„Я хочу мира. На любых условиях“. Прифронтовой Лиман разрывается между решимостью и отчаянием

Провал контрнаступления Украины в прошлом году тяжело отразился на многих жителях Лимана. Город расположен слишком близко к фронту, поэтому не может рассчитывать на значительные средства от центрального правительства на восстановление. Городской совет ограничивается выплатой пенсий, попытками восстановить электроснабжение и отправкой рабочих бригад для подрезки деревьев. Главный мост, ведущий в город, по-прежнему представляет собой разбомбленные руины.

Несколько взрывов прогремели над городом со стороны линии фронта, расположенной в 15 км к востоку. Александр, выглядевший осунувшимся и немытым, зашаркал в сторону темной лестницы.

Такое мнение нечасто услышишь в Украине, и, возможно, мало кто испытывает те же чувства. Но оно иллюстрирует влияние, которое, могут оказывать на измученное население нескончаемые месяцы конфликта.

«Теперь у меня было время подумать, и я изменил свое мнение. Слишком много людей гибнет», — сказал он на прошлой неделе, предположив, что пришло время обменять землю на мир с Россией.

Когда мы впервые встретились с Александром и его восемью кошками ровно год назад — через несколько часов после того, как российская ракета разнесла одну сторону его девятиэтажки, — он разделял всеобщую веру в то, что Украина все еще может выиграть эту войну.

«Сейчас важен только мир. Я хочу мира. Только мир. На любых условиях», — говорит Александр Роговец, 74-летний предприниматель на пенсии, живущий в одиночестве в ледяных руинах девятиэтажного дома на окраине Лимана.

Это маленький, полуразрушенный железнодорожный узел, сначала захваченный Россией, затем освобожденный, а теперь оказавшийся в ловушке у линии фронта в Донбассе. Его мирные жители, кажется, разрываются между решимостью и отчаянием.

«Нашу молодежь истребляют. Если так будет продолжаться, то Украины не останется», — говорит 80-летняя Надежда Анатольевна, когда звук очередного далекого взрыва почти незаметно проносится по двору, где она и другие пенсионеры стоят в очереди за продовольственной помощью.

«Мне кажется, эта война будет продолжаться еще долго», — говорит 63-летняя Наталья Мартыненко, притопывая на морозе.

Но уныние здесь разделяют не все.

В городе, построенном вокруг некогда важного железнодорожного узла, от которого сейчас остались переломанные рельсы и обрывки кабелей, по-прежнему живут несколько сотен детей. Они учатся онлайн, но часто собираются, чтобы получить помощь с домашней работой и пообщаться с друзьями.

«У меня есть все, что мне нужно. Мне больше ничего не надо, кроме мира и спокойствия», — говорит 14-летняя Аня, хихикая с тремя подружками в глубине теплого класса. Все они говорят, что уже привыкли к новому образу жизни, который теперь стал «нормальным».

Когда мы приезжали сюда год назад, многие жители Лимана ютились в подвалах, после того как пережили российские бомбардировки и оккупацию Лимана, а также его последующее освобождение украинскими войсками.

На прошлой неделе на Железнодорожной улице несколько членов семьи Дмитренко все еще спали под землей.

«Наша квартира разрушена. Куда нам еще идти?» — спрашивает Мария Дмитренко, отворачиваясь от телевизора, прикрепленного к стене подвала. Но она рада, что открылось больше магазинов, электричество стало бесперебойным, а ее дочь Ирина, бухгалтер на железной дороге, нашла новую работу в муниципальном совете.