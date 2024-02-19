ВИДЕО | Животное года — выдра резвится в снегу

„Я установил рядом с канавой камеру, чтобы наблюдать за действиями бобра, но на видео попала выдра“, - сказал житель Вырумаа Хенн-Хиллар Калкун, предоставивший видеозапись Эстонскому обществу охотников.

В первый раз камера запечатлела, как около 3 часов ночи выдра направляется к водоему. В полдень животное вернулось к канаве, а несколько часов спустя вновь устремилась к водоему.

По-эстонски выдра — saarmas, но у этого животного есть и другое название udras, так оно звучит на выруском языке, южноэстонском диалекте.

Выдра — хищное млекопитающее из семейства куньих, она ведет полуводный образ жизни, обитает в основном по берегам водоемов. Выдра обыкновенная питается в основном рыбой (в ее рацион входит карась, щука, форель, плотва, бычки и др.). У выдры есть свои охотничьи угодья. У этого животного хороший слух и обоняние, человек сможет увидеть его в природе, только если очень повезет.

В Эстонии охота на выдр, популяция которых восстановилась, запрещена.

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