Эксперты: „Раз тело Навального не выдают, значит есть что скрывать“

А в Следственном комитете соратникам оппозиционера заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончат проверку раньше, чем на следующей неделе.

Мать и адвоката Навального, которые приехали в колонию в Харпе, где он отбывал свой срок, отправили в морг Салехарда. Но там им сказали, что у них тела Навального нет.

По словам источника «Новой газеты — Европа», тело Навального сперва повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салехардскую окружную клиническую больницу на улице Мира.

В субботу семья Алексея Навального весь день безуспешно пыталась найти тело политика, умершего в колонии в Харпе.

Тем временем специалисты-медики, с которыми поговорила Би-би-си, полагают, что чем дольше российские власти тянут со вскрытием тела Алексея Навального, тем менее вероятной представляется версия о его смерти от естественных причин.

Ранее «Новая газета Европа» (объявлена в России нежелательной организацией) со ссылкой на источники сообщила, что тело политика находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. За три дня, прошедшие с момента смерти Навального, его семья так и не получила тело.

Учитывая, что это происходило в полночь в ночь с 16 на 17 февраля, журналисты издания предполагают, что именно этим конвоем тело Навального везли в сторону Салехарда из колонии ИК-3, где он отбывал свой срок, чтобы намеренно спрятать тело политика от его родных.

«Медиазона» обнаружила на этих видеозаписях кортеж из четырех автомобилей, в том числе машины ФСИН, который пересек реку Обь по ледовой переправе в направлении Салехарда.

Журналисты издания изучили видеозаписи с камер на переправе между Лабытнанги и Салехардом — единственного наземного маршрута, по которому можно попасть из колонии в Харпе в окружной центр (летом через реку ходит паром, а зимой организуют переправу по льду).

Сотрудник Салехардской станции скорой помощи рассказал изданию, что, по его информации, на теле Навального обнаружены синяки, полученные при жизни, — но они были не от побоев.

«Как сотрудник скорой с довольно большим стажем, могу сказать, что такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильными, вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца», — рассказал источник.

«То есть реанимировать его все-таки пытались, и умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит», — пишет «Новая газета Европа».

По данным издания, по состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось.

«Вероятно, поэтому российские власти не могут пока установить точную причину смерти и не допускают к телу родственников», — предполагают авторы статьи.

«Чем дольше тянут со вскрытием, тем менее вероятна версия о естественной причине смерти»

Два крупных зарубежных реаниматолога, с которыми побеседовала Би-би-си, сказали, что без данных вскрытия говорить о причинах смерти Навального невозможно.

«Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие - его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований», - cказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.